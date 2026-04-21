Grupo Firme regresa a CDMX en 2026 con concierto en el Estadio GNP Seguros. Conoce la fecha, preventa, precios y cómo comprar boletos

El fenómeno del regional mexicano Grupo Firme confirmó su esperado regreso a la Ciudad de México con un concierto en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira “La Última Peda”.

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Liderados por Eduin Caz, la agrupación se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del género gracias a su estilo que mezcla distintos sonidos con letras intensas y emotivas.

Fecha y sede del concierto en 2026

De acuerdo con el anuncio oficial, Grupo Firme se presentará el viernes 17 de julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Se espera una noche llena de música en vivo con producción de primer nivel, en uno de los recintos más importantes de la capital.

El espectáculo forma parte de la gira “La Última Peda Tour”, que ha causado expectativa por su concepto y energía en el escenario. La empresa Ocesa adelantó que será un evento que hará vibrar a los asistentes, destacando el entusiasmo de los fans ante este esperado regreso.

Canciones que no pueden faltar en el setlist

Durante el concierto, el público podrá corear algunos de sus mayores éxitos como “El amor de su vida”, “El beneficio de la duda”, “Que te quieran bonito”, “Qué onda perdida” y “En tu perra vida”. Estos temas han sido fundamentales en su trayectoria y son favoritos entre sus seguidores.

Preventa y venta de boletos

La preventa de boletos se llevará a cabo el miércoles 29 de abril a las 14:00 horas, mientras que la venta general iniciará el jueves 30 de abril en el mismo horario.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster, por lo que se recomienda comprarlas con anticipación debido a la alta demanda.

Un evento imperdible para los fans

La llegada de Grupo Firme al Estadio GNP Seguros reafirma su impacto en la industria musical, consolidándose como uno de los artistas más taquilleros del momento. Para los amantes del regional mexicano, este concierto será una cita obligada y una experiencia inolvidable.