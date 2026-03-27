Grupo interdisciplinario actuará de forma permanente por derrame en el Golfo

Autoridades federales desplegaron un operativo interinstitucional tras detectar un derrame en el Golfo de México, con investigaciones en curso sobre su origen y acciones de contención para evitar afectaciones mayores

Autoridades federales activaron protocolos de respuesta inmediata mediante un puesto de mando, mientras consolidaron un grupo interdisciplinario para investigar derrames de hidrocarburos y desarrollar herramientas de prevención con énfasis en sistemas de alertamiento temprano.

LEE ADEMÁS: Jamaica se acerca al Mundial 2026 tras ganar en el repechaje intercontinental

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno mantiene un operativo permanente para atender el derrame en el Golfo de México, con participación de Marina, Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Pemex.

La investigación identificó dos posibles fuentes: una fuga en embarcación bajo verificación y una emanación en el yacimiento Cantarell, con origen aún por determinar entre causas naturales o fallas en infraestructura petrolera.

Especialistas desplegaron labores de contención para evitar la dispersión del crudo, mientras brigadas realizaron tareas de limpieza que mantuvieron playas sin hidrocarburos visibles.

Sheinbaum informó coordinación con pescadores y comunidades costeras para atender impactos económicos, mediante compensaciones y apoyos, además de reforzar el monitoreo ambiental con instituciones científicas.

El seguimiento incluirá la revisión de protocolos en instalaciones petroleras, rutas marítimas y la evaluación de capacidades de respuesta ante emergencias ambientales para fortalecer la prevención de derrames.