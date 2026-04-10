Directivos de la cervecera destacaron condiciones económicas favorables y el papel de la industria cervecera en la producción nacional

Directivos de Grupo Modelo informaron que la empresa prevé una inversión de 3 mil 600 millones de dólares en México para el periodo 2025 a 2027, en el contexto de la preparación rumbo a la Copa Mundial de 2026 y el crecimiento de su operación en el país.

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Raúl Escalante, vicepresidente de asuntos corporativos de la compañía, señaló que la percepción sobre el entorno económico y político en México es positiva para la empresa. “La verdad es que es súper positivo”, afirmó al responder sobre las condiciones para la inversión.

El directivo indicó que la empresa mantiene resultados favorables en el país y proyecta continuidad en sus operaciones. “Estamos muy contentos con nuestra operación ya casi 100 años aquí en México”, expresó al referirse a la presencia histórica de la compañía.

Escalante explicó que el contexto nacional ha permitido sostener el desempeño de la empresa. “El contexto económico político en el país ha sido súper favorable para nosotros continuar con los buenos resultados”, señaló durante su intervención.

Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, destacó las características de la industria cervecera en México y su impacto en la economía nacional. “El cien por ciento de la cerveza que Grupo Modelo vende en México se produce en México”, afirmó al detallar el modelo de producción.

El representante de la empresa agregó que la cadena de suministro mantiene una base nacional significativa. “Setenta por ciento de la materia prima que se utiliza para la cerveza se produce también en México”, indicó al referirse a los insumos.

El directivo señaló que la empresa continuará con inversiones para fortalecer su operación. “Nosotros siempre vamos a invertir para garantizar que tengamos la infraestructura necesaria”, expresó al mencionar áreas como innovación, atención al mercado y fortalecimiento de marcas.

Asimismo, destacó que la inversión busca atender la demanda generada por eventos de gran escala como el Mundial. “Para que podamos junto con toda la sociedad mexicana, seamos los mejores anfitriones que se puede haber en una copa del mundo”, señaló sobre el objetivo de la estrategia.

Las autoridades indicaron que la participación de Grupo Modelo se integra a las actividades vinculadas al Mundial 2026, incluyendo acciones de promoción, infraestructura y activaciones públicas en distintas regiones del país.