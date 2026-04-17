Guadalajara cuida a sus figuras: Govea y Sepúlveda fuera vs Puebla

Chivas tendrá esta última semana a los seleccionados y por ello no puede correr el riesgo de más lesionados

Chivas tiene una gran oportunidad de recuperarse tras la paliza del sábado pasado ante Tigres, porque en esta antepenúltima Jornada 15 recibe al muy débil Puebla en el Estadio Jalisco.

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Y si bien Guadalajara necesita volver a la senda del triunfo, también para no perder el liderato general, eso no quiere decir que tengan que arriesgarlo todo por esas tres unidades.

Ello en el respecto de futbolistas lesionados como Omar Govea y Ángel Sepúlveda, quienes para la Liguilla van a ser fundamentales en el Rebaño Sagrado y sus aspiraciones de conseguir el título.

Ninguno de los dos estará disponible ante Puebla

Tanto Govea como Sepúlveda han acarreado problemas físicos desde hace ya varios días y por ello no estuvieron en el juego ante la UANL el fin de semana pasado y justo para no acelerarlos, tampoco estarán disponibles ante Puebla.

La intención del entrenador Gabriel Milito es que lleguen en óptimas condiciones físicas a la Fiesta Grande, ya que en el caso de Govea debe estar listo para hacer fuerte al mediocampo rojiblanco, mientras que Sepúlveda será el titular ya que Armando González se irá con la Selección Mexicana.

La próxima semana, la Selección Mexicana dará a conocer a sus convocados al Mundial de la Liga MX, entre los que estarán Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, por lo que Guadalajara perderá a cinco jugadores para la Liguilla.

Richard Ledezma, listo para jugar ante La Franja

Por cierto que en el caso de Ledezma, tras la práctica de este viernes quedó confirmado que sí jugará ante La Franja este sábado, luego de que pudo dejar atrás sus problemas físicos.

De esta manera, Chivas buscará la victoria ante Puebla en casa, con lo que mantendría la primera posición de la tabla a dos fechas de terminar la fase regular del torneo; si llegara a empatar o hasta perder, Cruz Azul y hasta Pachuca lo podrían rebasar en la clasificación.