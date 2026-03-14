Guadalcanal gana el doblete en la Liga de Futbol Centenario

En la Categoría A se impone en la final 1-0 al Ocotlán; mientras en la B, vence 3-0 al Cascarita

Una jornada memorable fue la que firmó el conjunto del Guadalcanal luego de que obtuvo un logro histórico al agenciarse el doblete de títulos en la Liga de Futbol Centenario.

TE PUEDE INTERESAR: ¡El Tri está maldito! Marcel Ruiz se rompió ligamento cruzado y quedó fuera del Mundial

Toda una proeza la del equipo de Pedro Cornejo, que llegó con todo en busca de alcanzar los anhelados campeonatos y cumplió su objetivo.

El equipo Guadalcanal se consagró campeón de la Categoría A, luego de una tórrida batalla en la cual terminó por ganarle 1-0 al Ocotlán, con anotación del Zurdo López, que finalmente le bastó para ceñirse la corona.

Antes, Guadalcanal había dejado en el camino 4-0 a Independiente en los cuartos de final y en semifinales dio cuenta de Transportes Huerta con marcador de 3-2, para reafirmar su fortaleza ante Ocotlán y coronarse campeón.

TAMBIÉN EL B

Y el Guadalcanal B hizo lo suyo y firmó el doblete al coronarse en la categoría especial al derrotar 3-0 al Cascarita.

Un choque en donde impuso su mejor futbol para redondear un logro impresionante, que demuestra su calidad y dominio en la liga.

En sólo un año y cuatro meses, Guadalcanal Veteranos acumula ya tres campeonatos y un subcampeonato, es decir que en cuatro torneos ha llegado a cuatro finales, dos de Copa, una liga campeón y subcampeón de liga. Sin duda una gran trayectoria digna de resaltar.

Además, Guadalcanal también dejó huella como campeón en la Liga Euzkadi Azcapotzalco, Liga Juárez de Azcapotzalco, Liga Aarón Padilla, Liga Regional del Norte (Teoloyucan, Edomex) y la Liga Pro Hogar, consiguiendo un total de 28 trofeos de liga, nueve de copa y ocho de campeón de campeones.