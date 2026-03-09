Guerra Mena exhorta a autoridades de Morelos a esclarecer desaparición y muerte de estudiante

La legisladora por el Partido Verde pidió investigar el caso de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán y llama a garantizar justicia para las mujeres desaparecidas

La senadora por Morelos del Partido Verde Ecologista de México, Juanita Guerra Mena, exhortó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Miguel Ángel Urrutia; al comisionado de Búsqueda de Personas de Morelos, Óscar Alfredo Valdepeña Mendoza; al fiscal general del estado, Fernando Blúmenkron Escobar; a las autoridades municipales de Cuernavaca y a la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana Aydeé León Hernández, a esclarecer la desaparición y muerte de la estudiante Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán.

TE PUEDE INTERESAR: Bloque negro intenta derribar vallas en el Zócalo durante marcha del 8 de marzo

La legisladora advirtió que la desaparición y muerte de la joven no puede quedar impune ni reducirse a expresiones de condolencia, por lo que subrayó que las autoridades tienen la obligación constitucional y legal de actuar con diligencia para esclarecer el caso y garantizar el acceso a la justicia.

Sostuvo que hechos como éste evidencian la necesidad de mantener la exigencia de justicia frente a la violencia que enfrentan las mujeres, así como de fortalecer las acciones de búsqueda e investigación para localizar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables.

También expresó su solidaridad con la familia, amistades y con la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ante la pérdida de la estudiante, y reiteró su compromiso de acompañar las demandas de justicia. Afirmó que la exigencia es clara: encontrar a las mujeres desaparecidas y garantizar justicia para las víctimas. “No estamos solas, estamos unidas y alzamos la voz para ser encontradas, pero también para hacer justicia”, expresó.

En relación con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la legisladora por Morelos afirmó que es necesario alzar la voz por Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán y por todas las mujeres que se encuentran desaparecidas.

Señaló que México cuenta con una presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, dijo, ha mostrado atención permanente a estos temas, por lo que confió en que el Gobierno Federal acompañará las acciones necesarias para que se haga justicia en Morelos.