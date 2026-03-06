Guillermo Hermoso de Mendoza intensifica su campaña mexicana durante marzo

La temporada mexicana 2026 del rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza mantiene un ritmo sostenido y se consolida como una de las campañas más activas para el joven torero a caballo en los ruedos del país. Tras un inicio de temporada marcado por actuaciones de alto nivel, reconocimiento del público y resultados importantes en distintas plazas, el hijo del histórico rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza continúa afianzando su nombre dentro del panorama internacional del toreo ecuestre.

México se ha convertido, desde los primeros años de su trayectoria, en un escenario clave para el desarrollo artístico de Hermoso de Mendoza. La tradición taurina del país, la presencia de plazas con fuerte arraigo popular y la respuesta de una afición exigente han permitido que el rejoneador navarro encuentre un terreno propicio para consolidar su concepto del toreo a caballo, caracterizado por la precisión técnica, la limpieza en la ejecución de las suertes y un sentido del espectáculo que conecta con el público.

A lo largo de los últimos años, el rejoneo ha mantenido presencia constante dentro de la actividad taurina mexicana, particularmente en ferias y festejos regionales donde el toreo ecuestre conserva un importante respaldo entre los aficionados. En ese contexto, la presencia de figuras jóvenes como Guillermo Hermoso de Mendoza ha contribuido a renovar el interés por esta modalidad, aportando una nueva generación de toreros a caballo que combinan tradición, preparación técnica y espectáculo.

El rejoneador navarro llega a esta etapa de la temporada respaldado por una cuadra de caballos que ha despertado notable interés entre los aficionados. La preparación y doma de cada ejemplar forman parte de una tradición familiar en la que la armonía entre jinete y caballo constituye uno de los pilares fundamentales del espectáculo taurino.

Durante el mes de marzo, la agenda del torero contempla una gira que lo llevará por diversas regiones del país. Su actividad comenzará el 7 de marzo en Apizaco, Tlaxcala, para continuar al día siguiente, 8 de marzo en Tepic, Nayarit. Posteriormente se presentará el 13 de marzo en Lerdo, Durango, y el 14 de marzo en la capital duranguense. La gira proseguirá el 21 de marzo en la plaza Los Azulejos, en el Estado de México, antes de cerrar esta serie de compromisos el 22 de marzo en la ciudad de Colima.

Con una temporada que avanza con paso firme y una presencia cada vez más constante en los carteles nacionales, Guillermo Hermoso de Mendoza continúa fortaleciendo su vínculo con la afición mexicana y consolidando su lugar dentro del panorama actual del rejoneo.