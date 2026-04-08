Guillermo Ochoa jugó en Copa de Chipre pero AEL perdió; Fidalgo, titular con el Betis en Europa League

El arquero mexicano tenía dos juegos sin ser considerado en su equipo; el _Maguito salió de cambio al 63′

El veterano arquero mexicano Guillermo Ochoa volvió a la actividad con el AEL Limassol, en la ida de las semifinales de la Copa de Chipre, duelo en el que su equipo cayó como local 1-2 ante el Pafos.

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Resultado con el que ahora tienen que hacer la hombrada de visita la próxima semana, si es que quieren avanzar a la gran final del certamen y así pelear por el título, toda vez que en la Liga ya están fuera de la lucha por el campeonato y solo buscan no descender.

En cuanto a Francisco Guillermo, el guardameta de 40 años tenía dos juegos sin ser considerado por su equipo para estar bajo los tres palos del AEL. Por ello, era importante para él regresar al arco y seguir en activo de cara al Mundial con la Selección Mexicana.

El guardameta tuvo algunas intervenciones para evitar que la caída de su equipo fuera peor y así dejar un poco abierta la serie para la vuelta la próxima semana. Pafos se llevó la victoria gracias a un doblete del brasileño Jair Alves de Brito Jajá a través de un penal al 10′ y luego al 37′.

AEL Limassol descontó por medio de Zakaria Sawo en el tiempo agregado de la primera parte, aunque en la segunda mitad ya no le alcanzó para conseguir el gol de la igualada e ir con más chances para el duelo de vuelta.

Álvaro Fidalgo fue titular en cuartos de Europa League

Por su parte, el mediocampista naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, saltó como titular con el Betis en Portugal para la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Braga, en juego que terminó empatado 1-1.

El Maguito no había tenido actividad en los últimos dos juegos del conjunto bético, tanto contra Espanyol el fin de semana pasado, como también antes de la Fecha FIFA contra el Athletic de Bilbao.

Sin embargo, esta vez el técnico chileno Manuel Pellegrini le dio oportunidad al mediocampista de mostrarse como titular y salir de cambio al minuto 63, con lo que recuperó terreno en su nuevo equipo.

En cuanto al partido, el Real Betis Balompié sacó un buen resultado, porque Braga se puso arriba en el juego apenas a los cinco minutos por medio de Florian Grillitsch al minuto 5′.

Sin embargo, en la parte complementaria, un penal convertido por Cucho Hernández al 61′ le dio el 1-1 al conjunto bético, lo cual es un gran resultado para la vuelta que se jugará el próximo jueves en La Cartuja de Sevilla.