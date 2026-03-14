El guardameta mexicano tuvo algunas buenas intervenciones, pero no pudo evitar la caída de su equipo

Aquí vamos de nuevo, dice Guillermo Ochoa. Una vez más en su carrera, el veterano arquero mexicano, tendrá que pelear por no descender, luego de que su equipo AEL Limassol, cayera 1-2 de local ante Omonia Aradippou.

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Ese fue el último juego de la primera fase de la temporada en la Liga de Chipre, con lo que AEL quedó en la octava posición de la tabla con 33 puntos.

Con ello, el veterano arquero y su equipo tendrán que disputar la ronda de Play-off por no descender, el cual se disputará con los clubes del 7° al 14°.

FRANCISCO GUILLERMO OCHOA MAGAÑA 🦅 pic.twitter.com/AhTvgunJzL — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) March 14, 2026

Al término de esa ronda, los últimos dos clubes descenderán, por lo que AEL Limassol y Memo tendrán que sacar buenos resultados para evitar perder la categoría.

Omonia Aradippou se puso arriba en el marcador al 24′, gracias al cabezazo de Giorgos Pontikos, en una acción en la que Memo dudó en salir o quedarse bajo los tres postes, aunque la defensiva del AEL tampoco le ayudó mucho.

El empate lo lograron hasta el 86′, por medio del argentino Fernando Forestieri, con lo que parecía que AEL sacaba el empate.

Pero una nueva desatención defensiva, les costó la derrota y Omonia Aradippou ganó con gol al 89′, gracias a un remate de cabeza dentro del área, por parte de Stavros.