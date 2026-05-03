Revive los mejores momentos de Guillermo Ochoa, desde su debut en el Azteca hasta la posibilidad de jugar su sexto Mundial antes del retiro

El 15 de febrero de 2004, el Estadio Azteca fue testigo del debut de un joven de apenas 18 años que soñaba en grande con el Club América: Guillermo Ochoa. Lo que parecía el inicio de una carrera prometedora terminó por convertirse en una historia que hoy está escrita con letras doradas en el futbol mexicano.

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Apenas un año después de su debut, Ochoa ya celebraba un título de Liga MX, consolidándose como una de las grandes promesas del arco azulcrema. Con el paso del tiempo, se ganó la titularidad, el cariño de la afición y el reconocimiento nacional.

Paciencia antes de brillar en el Mundial

Su talento lo llevó pronto a la Selección Mexicana, aunque el éxito no llegó de inmediato. En las Copas del Mundo de 2006 y 2010 no tuvo minutos, pero el destino le tenía reservado un papel protagónico en los años siguientes.

México había tenido grandes porteros, pero ninguno había dado el salto al futbol europeo como titular. Todo cambió en 2011, cuando Ochoa llegó al AC Ajaccio, donde enfrentó a figuras de talla mundial como Zlatan Ibrahimović y Edinson Cavani.

Noches inolvidables en Copas del Mundo

El nombre de Ochoa quedó marcado en la historia por actuaciones memorables, como su partido ante Brasil en 2014, su participación clave en la victoria ante Alemania en 2018 y el penal atajado a Robert Lewandowski en Qatar 2022.

Además de sus hazañas mundialistas, Ochoa fue pieza fundamental para que México consiguiera la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, reafirmando su liderazgo dentro y fuera del campo.

Una leyenda viva del futbol mexicano

Con más de una década en Europa, múltiples participaciones mundialistas y un legado imborrable, Guillermo Ochoa es considerado una leyenda viva del futbol mexicano, con una trayectoria que sigue creciendo y que aún apunta a una nueva Copa del Mundo.