Guillermo Vázquez Asume La Dirección Técnica De Los Tiburones Rojos De Veracruz

Redacción: Luego de un análisis exhaustivo de la situación que atraviesa el equipo y los candidatos que estuvieron sobre la mesa de los Tiburones Rojos de Veracruz, la directiva anunció la tarde de este viernes a Guillermo Vázquez como el nuevo director técnico del primer equipo para el torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

En presencia de los medios de comunicación, el Presidente del equipo escualo, Fidel Kuri Mustieles, fue el encargado de hacer oficial la incorporación del estratega citando que, “creemos que con ‘Memo’, el gran compromiso que me ha platicado, que me ha demostrado, el gran currículum que tiene, está dispuesto a tomar este equipo en la situación que se encuentra actualmente, que todos lo sabemos no tenemos que tapar nada, es un gran reto que lo está adquiriendo, estamos todos para trabajar y sacarlo adelante, no hay más que pedirles que estemos más unidos que nunca, se los pido yo personalmente, la verdad lo necesitamos también, a sumar con el club y a sacar esto adelante”.

Por su parte, el ahora timonel del Veracruz se dijo agradecido con el reto que significa llegar al banquillo jarocho, “yo lo tengo claro, es una decisión que está pensada en conjunto con el cuerpo técnico, aquí todo el mundo puede perder mucho o ganar mucho, son momentos en lo que yo considero estar listo para tomarlo aún sabiendo que las cosas no puedan salir como todos queremos, yo quiero ser positivo y pensar en que vamos a lograr algo importante y con esa actitud tomo este reto”.

Sobre la complejidad de estar actualmente en el fondo de la tabla de cocientes, ‘Memo’ manifestó, “en cuanto a la complicación que se encuentra sí, es algo diferente, algo distinto y yo tenía ganas de hacer algo así, un entrenador no siempre va a estar en una situación elite, yo creo que a mi me toca ahorita hacer este trabajo y lo voy a hacer de la mejor forma”.

Para concluir, Vázquez Herrera agradeció a la directiva que preside Fidel Kuri Mustieles la oportunidad brindada, “primero que nada quiero agradecer a Fidel la confianza que me tuvo a mi y al cuerpo técnico para tomar este reto, las cosas son así de claras, lo importante es ver de aquí en adelante lo que podemos lograr, yo vengo con todo el compromiso como profesional al igual que mi cuerpo técnico, sabiendo la situación en la que se encuentra el equipo y estoy en un momento para tomar este reto, con mucho esfuerzo, muchos deseos, la directiva tiene un proyecto importante para encararlo y esperemos que se pueda incorporar la gente que se necesita como refuerzo como lo hemos estado platicando”.

Con apenas 50 años de edad, Guillermo Vázquez cuenta con un buen recorrido en los banquillos del fútbol mexicano, donde ha tenido la oportunidad de dirigir a los Pumas de la UNAM en dos etapas y llevándolos al título de liga del Clausura 2011 y la final del Apertura 2015.

Además de haber guiado al Cruz Azul al campeonato de la Copa MX y la final de la Liga MX en el Clausura 2013.

En su balance total como entrenador, Guillermo ha dirigido 245 partidos en la Primera División de México, registrando 104 triunfos, 69 empates y 72 derrotas.

En el plano internacional, el estratega tiene la experiencia de haber dirigido CONCACAF Liga de Campeones y Copa Libertadores.

La dirigencia escuala confía totalmente en la capacidad del estratega mexicano y espera que la plasme sobre el terreno de juego para que los Tiburones Rojos de Veracruz alcancen sus objetivos a corto plazo.

El cuerpo técnico de Guillermo Vázquez se completa con el auxiliar técnico, José Luis Salgado, y el preparador físico, Ricardo Gómez.

Comparte esto: Facebook

Twitter