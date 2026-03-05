Guillermo Veloz emprende el viaje a España para perseguir el sueño de ser torero

El novillero mexicano Guillermo Veloz viajó a Sevilla para continuar su formación taurina en la Escuela Taurina de Camas bajo la guía de José Antonio Campuzano.

Con una maleta cargada de ilusiones, el joven novillero sin caballos Guillermo Veloz emprendió el pasado fin de semana el viaje más importante de su vida hasta ahora. Desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México partió rumbo a Madrid, con destino final en Sevilla, donde comenzará una nueva etapa en su formación taurina.

Su destino es la Escuela Taurina de Camas, una de las más reconocidas de España, donde continuará su preparación bajo la tutela del maestro José Antonio Campuzano, figura del toreo y reconocido formador de toreros. La relación entre ambos no es nueva: Campuzano ya ha seguido de cerca la evolución del joven mexicano y ha mostrado especial interés en su proyección taurina.

Para Guillermo Veloz, este viaje representa mucho más que un traslado geográfico. Es el paso natural de una vocación taurina que comenzó prácticamente desde la cuna. Nacido en Apizaco, Tlaxcala, uno de los bastiones taurinos de México, Guillermo creció en un entorno donde el toro bravo forma parte de la vida cotidiana. Es hijo del matador Guillermo Veloz “Pausao” y de Diana Pérez, quienes desde siempre han acompañado su inclinación por el toreo.

Desde niño, Guillermo ha estado presente en tentaderos, festivales taurinos y novilladas sin picadores, escenarios en los que ha ido moldeando su carácter frente al toro y donde ha dejado ver no solo su sueño de ser torero, sino también cualidades taurinas que han llamado la atención de quienes han seguido sus primeros pasos en el ruedo.

Su formación taurina ha pasado por distintas etapas y maestros. En sus inicios estuvo bajo la guía de Jesús Villanueva, y en los últimos años ha encontrado un importante respaldo en el matador José Luis Angelino, quien ha contribuido a fortalecer su técnica y su evolución en el ruedo.

En Sevilla comenzará ahora una etapa decisiva. Allí, entre entrenamientos, tentaderos y la exigente disciplina de la escuela, Guillermo Veloz buscará dar forma al sueño que lo acompaña desde niño: convertirse en torero.