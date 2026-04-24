El esquema incluye intercambio de información, investigación científica conjunta y financiamiento para instalar una planta en Chiapas destinada a reforzar el control biológico de la plaga

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal intensifica el control del gusano barrenador en el país mediante una estrategia sanitaria que combina cooperación internacional, infraestructura especializada y acciones territoriales para contener la plaga y proteger la producción ganadera.

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La administración mantiene coordinación con autoridades de Estados Unidos a través de sus instancias agrícolas. El esquema incluye intercambio de información, investigación científica conjunta y financiamiento para instalar una planta en Chiapas destinada a reforzar el control biológico de la plaga.

“Hay mucho trabajo entre saber y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. Hay mucha comunicación y hay trabajo conjunto“, afirmó la mandataria sobre el mecanismo bilateral para atender el brote.

La planta en Chiapas presenta avance operativo y forma parte de una estrategia para reducir la presencia de la mosca que transmite la larva del gusano barrenador. Este componente busca intervenir el ciclo reproductivo del insecto y disminuir su propagación en zonas ganaderas.

Además de la infraestructura, el gobierno desplegó acciones territoriales con apoyo de autoridades estatales. El operativo incluye instalación de trampas para capturar la mosca transmisora y vigilancia en regiones afectadas, con participación de técnicos y productores.

“A través de Columba López se hizo un trabajo territorial junto con los gobiernos de los estados para que se pusieran trampas también para capturar la mosca”, señaló Sheinbaum al detallar el despliegue en campo.

La Secretaría de Agricultura difundió guías técnicas dirigidas a ganaderos y productores para identificar riesgos, prevenir contagios y atender casos detectados. La campaña incluye información sobre manejo sanitario y acciones inmediatas ante la presencia del parásito.

El avance en el control sanitario incide en la relación comercial con Estados Unidos, principal destino de exportación de ganado mexicano. La presencia del gusano barrenador afecta el estatus sanitario y condiciona la apertura de la frontera para exportaciones.

El gobierno federal indicó que mantendrá las acciones hasta alcanzar condiciones que permitan restablecer el flujo comercial. La estrategia combina medidas sanitarias, coordinación internacional y seguimiento técnico para recuperar la capacidad exportadora del sector.