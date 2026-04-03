Gustavo A. Madero abre 8 albercas gratis por Semana Santa 2026

Los asistentes deberán portar traje de baño, sandalias y toalla; se permite el acceso con flotadores y juguetes acuáticos

Durante este periodo vacacional de Semana Santa, la alcaldía Gustavo A. Madero puso en marcha un programa de apertura de albercas públicas gratuitas en distintos puntos de la demarcación.

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Del 31 de marzo al 12 de abril, ocho espacios acuáticos están disponibles sin costo para la población, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, como una alternativa de esparcimiento para familias, niñas, niños y jóvenes que permanecerán en la ciudad durante estas vacaciones.

La medida busca acercar opciones de recreación a la población, especialmente en un contexto donde salir de la capital representa un gasto considerable para muchas familias, por lo que se prioriza el acceso a actividades dentro de las propias colonias.

Para ingresar a las instalaciones, las y los asistentes deberán portar traje de baño, sandalias y toalla; además, se permitirá el acceso con flotadores y juguetes acuáticos, a fin de fomentar una convivencia familiar segura.

Las albercas estarán disponibles en los siguientes puntos: el Centro Deportivo Rosendo Arnaiz, en la colonia Guadalupe Tepeyac; el Centro Deportivo Leona Vicario, en Campestre Aragón; el Deportivo Margarita Maza de Juárez, en Nueva Industrial Vallejo; el Deportivo Nueva Atzacoalco; el Centro Integral de Desarrollo Humano “José Emilio Pacheco”, en CTM Atzacoalco; el Deportivo Aquiles Serdán, en Casas Alemán; la Ciudad Deportiva Carmen Serdán, en Loma La Palma; y el Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla, en el Pueblo de San Juan de Aragón.

El alcalde Janecarlo Lozano destacó que este tipo de acciones permiten fortalecer el tejido social al brindar espacios públicos dignos y funcionales, donde la ciudadanía pueda convivir y aprovechar su tiempo libre.

Con este programa, la alcaldía Gustavo A. Madero refuerza su estrategia de recuperación y activación de espacios públicos, al tiempo que impulsa la convivencia comunitaria y el bienestar de sus habitantes durante la temporada vacacional.