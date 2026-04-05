Habilita IECM simulador para practicar votación de consultas ciudadanas

La herramienta permite a la ciudadanía aprender cómo votar y opinar para prevenir errores y realizar ejercicios antes de la votación.

A menos de un mes de las consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la elección de las Comisiones de Participación Ciudadana, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) desarrolló un simulador interactivo de votación y opinión.

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La herramienta busca que la ciudadanía aprenda a votar correctamente y evitar confusiones el día de la jornada, explicando cuándo un voto u opinión es válido o nulo.

El Simulador de Votación y Opinión para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 permite practicar el uso de boletas para la jornada del domingo 3 de mayo.

El simulador está diseñado con un enfoque pedagógico y utiliza modelos reales de documentación electoral, para familiarizar a la ciudadanía con las boletas y el proceso de votación.

Cuenta con tres módulos: Elección de Copaco 2026, Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y Consulta de Presupuesto Participativo 2027, donde los usuarios pueden interactuar con boletas, seleccionar opciones, limpiar su elección y enviar votos simulados.

La herramienta también incluye ejemplos de carteles guía con candidaturas y proyectos hipotéticos, para facilitar la identificación de opciones en las Mesas Receptoras de Votación.

Además, el simulador verifica en tiempo real si el voto u opinión es válido o nulo, conforme a las reglas del IECM.

Con esta herramienta, el instituto busca reducir errores involuntarios y votos nulos, además de fomentar una participación ciudadana más informada y consciente.

El simulador puede consultarse en: https://simuladordevotoyopinion.iecm.mx/