Habitaciones liberadas por FIFA no afectan turismo rumbo al Mundial 2026

Gabriela Cuevas aclaró que la FIFA liberó habitaciones de hotel reservadas en la Ciudad de México por el vencimiento del plazo de bloqueo y no por cancelaciones derivadas de una baja demanda turística.

La coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el Mundial de Futbol 2026, Gabriela Cuevas, explicó que la liberación de habitaciones de hotel reservadas por la FIFA en la Ciudad de México respondió al vencimiento del plazo de bloqueo de esas reservas y no a una caída en el interés turístico por el torneo.

Cuevas detalló que la FIFA había apartado previamente un número importante de habitaciones en las ciudades sede mexicanas como parte de la logística inicial del torneo. Sin embargo, ese esquema incluye plazos para confirmar o liberar los cuartos si aún no existe certeza sobre el número definitivo de visitantes, delegaciones o representantes de medios de comunicación que acudirán al país.

La funcionaria precisó que el organismo internacional no canceló reservas en sentido estricto, sino que liberó las habitaciones que mantenía bloqueadas. Ese mecanismo permite que los hoteles vuelvan a ofrecer los espacios al público general mientras avanza la planeación del campeonato.

Cuevas indicó que uno de los factores que influyó en la decisión fue que todavía se encuentra en desarrollo el proceso de acreditación de la prensa internacional que cubrirá la Copa del Mundo, por lo que aún no existe un número definitivo de periodistas y personal técnico que requerirá hospedaje.

En ese contexto, explicó que los hoteles suelen establecer tarifas con cancelación flexible para este tipo de reservas anticipadas, lo que facilita ajustar la disponibilidad conforme se afinan los detalles logísticos de grandes torneos deportivos.

La funcionaria sostuvo que la liberación de habitaciones no representa un problema para la organización del Mundial ni refleja un descenso en el interés por viajar a México durante el torneo.

Cuevas subrayó que México mantiene cifras récord de visitantes y una alta expectativa internacional por el campeonato, lo que, a su juicio, asegura una fuerte demanda turística cuando se acerquen las fechas de los partidos.

La representante del gobierno federal también recordó que dos de los encuentros con mayor demanda entre aficionados se disputarán en territorio mexicano, uno en la Ciudad de México y otro en Guadalajara, lo que refuerza el atractivo del país dentro del calendario mundialista.