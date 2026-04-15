La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la información es falsa y descartó cortes eléctricos en Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas

El gobierno federal desmintió la existencia de apagones programados tras la difusión de una publicación que advertía sobre cortes eléctricos en diversas entidades del país. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la información carece de sustento y descartó afectaciones en la Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

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La mandataria respondió a una supuesta comunicación atribuida a la Comisión Federal de Electricidad que circuló el martes. Indicó que el mensaje señalaba interrupciones del suministro eléctrico durante varias horas, lo que generó dudas sobre la operación del sistema eléctrico nacional.

Sheinbaum negó la veracidad del aviso y lo calificó como desinformación. “No es cierto. Fake news”, declaró. Añadió que no existe programación de cortes eléctricos en las zonas mencionadas y que la información difundida no corresponde a comunicados oficiales.

El pronunciamiento se dio durante su conferencia, donde también abordó temas económicos y energéticos. La presidenta señaló que el gobierno mantiene seguimiento permanente a variables como el precio del petróleo, la inflación y la estabilidad del sistema eléctrico.

La difusión de información no verificada sobre servicios básicos puede generar incertidumbre entre la población. En este caso, la aclaración oficial buscó descartar afectaciones y precisar que no hay interrupciones programadas del suministro eléctrico en las entidades señaladas.

El gobierno reiteró que la información oficial se comunica a través de canales institucionales. La presidenta llamó a verificar el origen de los mensajes antes de difundirlos y sostuvo que no existe un plan de apagones en las regiones mencionadas.