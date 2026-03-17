El gobierno capitalino mantiene disposición para dialogar con los colectivos ante cualquier planteamiento relacionado con este tema

Las posibles protestas de colectivos de madres buscadoras durante la inauguración del Mundial de Futbol en la Ciudad de México no han sido planteadas dentro del gabinete de búsqueda de personas que mantiene reuniones permanentes con organizaciones y familiares de personas desaparecidas, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

LEE ADEMÁS: IECM lanza micrositio para COPACO 2026 y Presupuesto Participativo en CDMX

“Nosotros tenemos el gabinete para la búsqueda de personas que se reúne de manera permanente con los colectivos y las colectivas. Madres buscadoras se está en permanente reunión sobre los distintos temas que atañen con las búsquedas que se llevan a cabo en la Ciudad de México”.

En conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre el anuncio de protestas de estos colectivos durante el evento deportivo internacional, Brugada Molina indicó que ese tema no se ha presentado dentro de ese espacio de trabajo institucional. “No tenemos ahorita planteado en ese gabinete el tema de sus protestas”.

Añadió que el gobierno capitalino mantiene disposición para dialogar con los colectivos ante cualquier planteamiento relacionado con este tema.

“Entendemos lo que significa el Mundial y la visibilización de estas luchas que se están haciendo y por supuesto que estaremos buscándolas para cualquier planteamiento, diálogo”, sostuvo.

El Mundial de Futbol de 2026 será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y la Ciudad de México será una de las sedes del torneo con partidos programados en el Estadio Azteca.

TAMBIÉN PUEDES LEER: INE suma 476 sancionados por violencia política contra mujeres

En semanas recientes, colectivos de búsqueda han señalado que eventos de alta visibilidad internacional pueden convertirse en espacios para llamar la atención sobre la problemática de las personas desaparecidas en el país, por lo que han planteado la posibilidad de realizar acciones durante actividades vinculadas con el torneo.