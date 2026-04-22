“Hace tres meses me querían echar”; Efraín Juárez tiene a Pumas cerca de marca de puntos

El DT lamentó la lesión de Alan Medina, quien se perderá el resto del torneo por fractura

Efraín Juárez ya consiguió un torneo de más de 30 puntos con Pumas y prácticamente tiene asegurado recibir la vuelta de cuartos de final en casa.

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Tras remontar a Bravos en el Olímpico Universitario, luego de ir abajo 0-2 en el marcador, el estratega destacó que hace poco pedían su salida y ahora la afición lo respalda, además de que el equipo podría romper récord de puntos en torneos cortos.

De llegar a 36 unidades, si vencen a Pachuca como visitantes, establecerían una nueva marca histórica para el Club Universidad.

“Hace tres meses me querían echar”, declaró Juárez, recordando el cambio radical en la percepción tras los recientes resultados positivos.

El técnico mexicano reconoció el trabajo de su cuerpo técnico y staff, destacando que con 33 puntos y entre los primeros cuatro, el equipo ha logrado competir pese a no ser de los más poderosos económicamente.

“Estoy feliz con mi Cuerpo Técnico… estar peleando arriba es un gran mérito”, señaló, mostrando su ilusión de cara a la Liguilla, aunque enfatizó que van paso a paso.

Lamentó lesión de Alan Medina

El estratega también expresó su tristeza por la lesión de Alan Medina, quien sufrió una fractura de tobillo tras una entrada de Eder López, por lo que se perderá el resto del torneo.

“Nos duele muchísimo como grupo”, dijo Juárez, al tiempo que reconoció que Medina ya se estaba convirtiendo en un referente del equipo, enviándole apoyo y fuerza en su recuperación.