Hacienda presume gasto responsable pese a caída en IVA y exportaciones

La deuda pública como parte del PIB se ubica en 49.8% al cierre del primer bimestre del año

La Secretaría de Hacienda aseguró que, en los primeros dos meses de 2026, se observó un manejo responsable del gasto público, aunque se tuvieron retrocesos en la captación del IVA y por las exportaciones, ante la apreciación del peso mexicano.

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Mientras que la proporción de la deuda pública frente al Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 49.8% al cierre del primer bimestre del año, cifra que, aseguró la dependencia, “resulta favorable comparada con la de otras economías emergentes de América Latina y evidencia la persistencia de una estrategia de manejo prudentemente estructurada“.

Al publicar el Informe por las Finanzas y la Deuda públicas a febrero de este año, la dependencia aseguró que las finanzas “mostraron un desempeño favorable, en un contexto de crecimiento de los ingresos presupuestarios y una gestión responsable del gasto público, en línea con el compromiso de mantener la disciplina fiscal“.

Por otro lado, subrayó, que el gasto público continuó garantizando el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales a través de los Programas para el Bienestar, con incrementos reales anuales en salud (+60.8%), educación (+7.4%) y protección social (+6.8 por ciento).

Indicó que los ingresos presupuestarios aumentaron 2.0% real anual, impulsados por el componente no petrolero, que registró un crecimiento de 3.3% real anual.

#Comunicado Hacienda



Finanzas públicas y deuda pública a febrero de 2026.



En el primer bimestre de 2026, las finanzas públicas mostraron un desempeño favorable, en un contexto de crecimiento de los ingresos presupuestarios y una gestión responsable del gasto público, en línea… pic.twitter.com/gb1LaXrisd — Hacienda (@Hacienda_Mexico) March 30, 2026

En particular, la recaudación tributaria creció 2.6% real anual y superó en 24 mil millones de pesos lo previsto en el programa. “Este resultado reflejó las acciones de combate al contrabando y del uso de herramientas digitales en los procesos administrativos y de fiscalización”.

La recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aumentó 4.9% real anual y superó en 33 mil millones de pesos el monto calendarizado; desempeño que se explicó “por un mayor cumplimiento voluntario, así como un entorno de mayores salarios reales y utilidades empresariales“.

Mientras que, los ingresos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) “registraron una disminución real anual de 8.8%, -equivalente a 9.1 mil millones de pesos-.

“Este resultado se dio en un contexto de apreciación del tipo de cambio promedio —que en el primer bimestre pasó de 20.5 pesos por dólar en 2025 a 17.5 en 2026— lo que incidió en la valuación en moneda nacional de los bienes de importación“.

Hacienda pretextó que ello “reflejó un efecto de base de comparación, considerando que en 2025 la recaudación de este impuesto registró su mayor crecimiento desde 2010“.

En esta misma línea, los ingresos por impuestos a las importaciones disminuyeron 7.2% real anual –14.3 mil millones de pesos-, como reflejo de la variación cambiaria y un efecto de alta base de comparación; “no obstante, se mantuvieron en niveles superiores a su promedio histórico, apoyados por el fortalecimiento de la fiscalización en aduanas y los ajustos en tasas al comercio exterior“, se aseguró.

Por lo que toca a la recaudación por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se dijo que éste aumentó 14.2% real anual, superando el crecimiento promedio de la última década (4.3%).

Dicho desempeño se explicó principalmente por el incremento de 16.6% en el componente de combustibles, “en un contexto de menores estímulos fiscales con respecto al primer bimestre de 2025″. Y el componente distinto de combustibles contribuyó con un aumento de 11.3% real anual, impulsado por la revisión de los impuestos correspondientes al consumo de tabacos labrados y bebidas azucaradas.

Por otro lado, se informó que los ingresos no tributarios aumentaron 8.9% real anual, tasa superior al incremento promedio en la década previa (4.2%), destacando a su interior, el crecimiento de los rubros de aprovechamientos (+23.0%) y derechos (0.9%), lo que compensó la disminución del rubro de productos (-44.2 por ciento).

En tanto, los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumentaron 10.8% real anual y superaron lo programado en 8 mil millones de pesos.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) registraron incrementos de 2.2 y 0.3% real anual, respectivamente, en un contexto de mayores pagos de cuotas a la seguridad social.

En el primer bimestre del año, “el gasto público continuó garantizando el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales. En su interior, el gasto en la función de desarrollo social aumentó 12.4% real anual —crecimiento superior al promedio de la última década (3.0%)—, con aumentos en salud (+60.8%), educación (+7.4%) y protección social (+6.8 por ciento)“.

Y las participaciones a entidades federativas y municipios crecieron 6.0% real anual, y superaron en 8,000 millones de pesos lo previsto en el programa, en línea con el aumento de la recaudación federal participable de 4.1 por ciento.