Hallan con vida a segundo minero en Sinaloa: Sheinbaum anuncia extracción tras 13 días de rescate

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que un segundo minero fue localizado con vida en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, y anunció que será extraído este mismo día, tras 13 días de labores.

Al anunciar el hallazgo con vida de un segundo minero, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el trabajador será rescatado durante el día, en una etapa decisiva del operativo activo por casi dos semanas.

LEE ADEMÁS: Refrendo vencido en CDMX y Edomex 2026: consecuencias y cómo regularizarte

El rescate se sostuvo durante 13 días en condiciones adversas, marcadas por la acumulación de agua en la mina, lo que obligó a realizar maniobras especializadas con buzos para localizar a los trabajadores.

La operación contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y equipos de Protección Civil, encargados de coordinar las acciones técnicas.

La coordinación incluyó la presencia de Laura Velázquez Alzúa, quien supervisó las labores y mantuvo comunicación directa con las familias.

El hallazgo con vida cambió el enfoque del operativo, concentrando esfuerzos en una extracción segura, mediante el bombeo de agua y la estabilización del túnel.

El proceso también permitió la localización de otro trabajador sin vida, lo que mantiene la presión para concluir el rescate total.

El gobierno federal sostuvo la operación con recursos técnicos y humanos, en coordinación con la empresa minera, en un entorno de alta complejidad.

La prioridad inmediata es la extracción del sobreviviente, mientras que a futuro se plantea la revisión de protocolos de seguridad en la minería y la responsabilidad institucional ante estos riesgos.