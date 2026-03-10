Hallan segundo cuerpo tras derrumbe de edificio en demolición en la colonia Tránsito

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que durante la madrugada fue localizado el cuerpo sin vida de otro de los trabajadores que permanecían atrapados tras el colapso de un edificio en proceso de demolición en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. Con este hallazgo se confirma el segundo fallecimiento relacionado con el accidente, mientras continúan las labores para localizar a una persona que aún permanece desaparecida.

El incidente ocurrió en un inmueble privado ubicado en avenida San Antonio Abad número 124, esquina con la calle Alfredo Chavero. En el lugar se desplomaron tres niveles de la estructura mientras se realizaban trabajos de demolición.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el edificio presentaba afectaciones estructurales derivadas del sismo de 2017 y daños acumulados desde el terremoto de 1985.

Al momento del derrumbe había 13 personas dentro del inmueble. Cuatro trabajadores quedaron atrapados entre los escombros. Uno de ellos fue rescatado con vida y trasladado con politraumatismos al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica.

Posteriormente fue localizado el cuerpo de uno de los trabajadores y durante la madrugada se confirmó el hallazgo de un segundo fallecido.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda para ubicar al último trabajador que permanece bajo los restos del inmueble.

En el sitio trabajan más de 40 elementos de distintas corporaciones, organizados en cuadrantes para realizar labores de remoción manual de escombros y reducir riesgos durante la operación.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva a cabo las diligencias correspondientes y se informó que se brindará apoyo a los familiares de las víctimas.

Las autoridades indicaron que los trabajos continuarán en el lugar hasta localizar al trabajador que aún permanece atrapado.