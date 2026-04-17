La joven de 21 años había sido reportada como desaparecida el pasado 16 de abril. Su cuerpo fue localizado tras un operativo de inspección ministerial en un inmueble de la demarcación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó este viernes el hallazgo sin vida de Edith Guadalupe, una joven de 21 años que contaba con un reporte de desaparición vigente desde el pasado 16 de abril. Ante estos hechos, la institución ha activado de inmediato el protocolo de investigación bajo la vertiente de feminicidio.

El operativo y la localización de Edith Guadalupe

Tras la denuncia de su desaparición, la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE), en colaboración con la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia C5, logró trazar la última ruta conocida de la víctima.

La Fiscalía CDMX informa que, derivado de las labores de búsqueda e investigación, fue localizada sin vida Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años.



Desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y la investigación se conduce bajo el protocolo de… pic.twitter.com/b11LO4yG84 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 17, 2026

Las investigaciones condujeron a las autoridades hasta un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez. En dicho lugar, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1:30 horas: Inicio de una inspección ministerial en el inmueble, donde se realizaron diversas diligencias y aseguramientos.

Inicio de una inspección ministerial en el inmueble, donde se realizaron diversas diligencias y aseguramientos. Localización: Los hallazgos derivados de la inspección permitieron ubicar el cuerpo de la víctima en el sitio.

Los hallazgos derivados de la inspección permitieron ubicar el cuerpo de la víctima en el sitio. 5:30 horas: Peritos especializados iniciaron el procesamiento del lugar y del cuerpo conforme a los protocolos de ley.

Compromiso de justicia

La Fiscalía capitalina informó que el objetivo de la investigación es esclarecer los hechos e identificar a la persona o personas responsables para llevarlas ante la justicia. Asimismo, se destacó que se mantiene un acompañamiento permanente a los familiares de Edith Guadalupe a través de unidades especializadas de atención a víctimas.