Hallan túnel huachicolero en Acolman; reportan cuatro personas atrapadas en toma clandestina

Un operativo de seguridad se activó en Acolman, Estado de México, tras el hallazgo de un presunto túnel utilizado para extracción ilegal de combustible, estructura subterránea que estaría conectada con ductos de Pemex y que generó una amplia movilización de autoridades.

Los primeros reportes señalan que el paso clandestino, de aproximadamente 100 metros de longitud, fue localizado en un inmueble de la comunidad de Santa Catarina, donde también se identificó una posible toma clandestina vinculada al robo de hidrocarburo.

De manera preliminar, autoridades reportaron la presencia de cuatro personas dentro del túnel, presuntamente atrapadas, situación que derivó en labores de atención y resguardo por parte de cuerpos de emergencia.

En la zona fueron desplegados elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, policías municipales y servicios de emergencia, quienes mantienen acordonado el sitio mientras avanzan las maniobras en el punto.

De forma paralela, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició trabajos de investigación para determinar la operación del túnel, deslindar responsabilidades y concretar posibles detenciones.

El hallazgo reavivó alertas por la operación de redes dedicadas al huachicol, una actividad ilícita que en distintos puntos del país ha derivado en operativos de alto impacto por los riesgos que representa para comunidades cercanas e infraestructura estratégica.

Hasta el momento, las autoridades no han dado un balance definitivo sobre el estado de las personas ubicadas en el interior ni sobre el alcance de la operación clandestina, mientras continúan las diligencias en el lugar.