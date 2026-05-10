Hansi Flick convierte al FC Barcelona en el mejor equipo de España

FC Barcelona haya reeditado el título de la LaLiga EA Sports a tres jornadas del final no es casualidad. Y es que el equipo que dirige Hansi Flick ha ejercido un dominio abrumador en todas las estadísticas del juego, tanto en ataque como en defensa.

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No solo es el que más puntos ha sumado en estos primeros 35 partidos (91 puntos por los 77 del Real Madrid, su más inmediato perseguidor), y el único que ha ganado todos sus partidos como local (18 victorias), sino que también ha sido el que más goles ha marcado (91 goles por 70 del Real Madrid) y el que menos ha encajado (31 goles recibidos por los 33 del conjunto madrileño).

Según datos de Whoscored.com, el Barça es, de largo, el que más tantos ha anotado en jugada (58 goles por los 38 del Villarreal) y también el que más goles ha marcado a balón parado (14 goles), uno más que CA Osasuna (13 goles).

Señoras y señores, los 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗴𝗮 🏆 pic.twitter.com/5K11ujXIwZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

El campeón de la liga también es el que más tiros intenta por partido (18.8 disparos por los 17.7 del Real Madrid) y el que más dispara a puerta (7 tiros al arco por los 6.8 del cuadro madrileño).

Y también es al que menos le disparan (8.9 tiros recibidos por los 9.4 del Athletic Club) y el que más veces ha mantenido la portería a cero. Joan García lo ha logrado hasta ahora en 15 ocasiones, por las 11 de Thibaut Courtois.

Los de Flick suman más regates por partido que ningún otro equipo (11.4 regates por los 10.4 del Real Madrid) y también dominan, por delante de los blancos, la estadística de la posesión (68.7 % frente a 58.9 %) y de acierto en el pase (89.9 % frente a 89.6 %).