Harfuch confirma cateos contra contrabando de combustible

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en las últimas 72 horas se ejecutaron más de 20 cateos contra redes de combustible ilegal. Alistan informe

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en las últimas 72 horas autoridades federales, en coordinación con la Fiscalía General de la República, ejecutaron más de 20 cateos en distintas entidades como parte de operativos contra el contrabando de combustible.

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Durante la conferencia matutina, el funcionario indicó que estos operativos derivaron en detenciones relevantes dentro de las investigaciones en curso. Señaló que las acciones responden a instrucciones de la presidenta y forman parte de una estrategia prioritaria para contener las redes de distribución ilegal.

García Harfuch precisó que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía alistan una conferencia para informar sobre los resultados. En ese espacio se presentarán cifras sobre decomisos de combustible, así como datos sobre autotanques asegurados y rutas identificadas.

El secretario explicó que, hasta el momento, las unidades decomisadas permanecen bajo resguardo oficial. Indicó que el número total de autotanques asegurados en el último año se dará a conocer en el informe conjunto que se presentará en los próximos días.

Como antecedente, autoridades recordaron el aseguramiento del buque Challenger en Matamoros en 2025, donde se incautaron 10 millones de litros de combustible, evidenciando la escala logística de las redes ilegales.

Las investigaciones actuales buscan identificar rutas de distribución y posibles vínculos empresariales o logísticos que permiten el traslado del combustible, mediante cadenas de suministro irregulares que cruzan varias entidades.

El gobierno federal indicó que la información completa se dará a conocer en una conferencia programada a mediodía, donde la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía presentarán avances, cifras consolidadas y nuevas acciones para contener el contrabando de combustible.