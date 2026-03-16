Harfuch lleva a Washington la agenda mexicana sobre narco y armas

Omar García Harfuch viajó para reunirse con el director de la Drug Enforcement Administration, Terrance Cole, y hablar de cooperación bilateral contra el narcotráfico, freno al flujo de armas y reducción de la violencia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que acudió a Washington, D.C. en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el director de la DEA, Terrance Cole, sobre tres ejes que el gobierno mexicano colocó en la mesa bilateral: combate al narcotráfico, contención del tráfico de armas hacia México y reducción de la violencia con detenciones relevantes.

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La DEA difundió también el encuentro y lo presentó como una conversación sobre colaboración transfronteriza en la lucha contra el tráfico de drogas y la construcción de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera, una formulación que mostró coincidencia pública entre Washington y Ciudad de México en torno a la narrativa de corresponsabilidad en seguridad.

En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de @DEAHQ Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la… https://t.co/5ZLKZZI8RF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 16, 2026

Desde la parte mexicana, el mensaje de Harfuch subrayó que la visita obedeció a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y que la cooperación internacional siguió como ruta oficial de su administración, con énfasis en el intercambio con Estados Unidos, pero bajo una lógica de coordinación institucional y no de subordinación política.

La reunión ocurrió en un momento delicado de la relación bilateral, marcado por la presión de sectores políticos estadunidenses que endurecieron su discurso sobre México, incluso con señalamientos de Donald Trump sobre un supuesto “narcoestado”, mientras el gobierno mexicano insistió en que la seguridad debía entenderse como una responsabilidad compartida y diferenciada.

El encuentro también tuvo como telón de fondo una fase reciente de coordinación operativa entre ambos países, visible en decomisos de alto impacto y en el intercambio de inteligencia que derivó, apenas días antes, en el aseguramiento de más de 270 kilogramos de fentanilo en Colima, equivalente a 14 millones de dosis, una acción que la DEA presentó como resultado del trabajo conjunto con autoridades mexicanas.

A ese contexto se sumó la cooperación que Washington reconoció en el operativo mexicano contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, donde la inteligencia estadunidense aportó información clave, aunque su desarrollo quedó en manos mexicanas, un antecedente que reforzó el peso político del viaje de Harfuch a la capital estadunidense.