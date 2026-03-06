Traslado de Nemesio Oseguera, líder del CJNG abatido en Tapalpa, bajo operativo de la Guardia Nacional. | Foto: Cuartoscuro.com Cuartoscuro.com

El secretario de Seguridad afirmó que el operativo durante el funeral de Nemesio Oseguera buscó prevenir disturbios y proteger a la población

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que el operativo desplegado por fuerzas federales durante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, tuviera como propósito escoltar los restos del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o brindar protección a sus familiares.

La presencia de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y autoridades estatales, dijo, respondió a una estrategia preventiva para evitar disturbios, luego de los bloqueos e incendios de vehículos registrados en Jalisco tras el abatimiento del capo.

“Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendios de vehículos obligó a desplegar a la Guardia Nacional y a autoridades estatales. Fue para evitar cualquier disturbio en la ciudad y proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie“, sostuvo.

García Harfuch también descartó que exista un dispositivo permanente en el panteón donde fueron enterrados los restos del fundador del CJNG. Según indicó, el despliegue tuvo carácter temporal y se limitó a prevenir actos violentos durante los días posteriores a la operación en la que murió el líder criminal.

El secretario confirmó además que las autoridades federales verificaron la identidad del cuerpo velado en Jalisco. “Sí, se corroboró y se informó de manera oportuna por parte de la Fiscalía General de la República“.

“Esta operación no sólo es por una persona específica; lo que se busca es disminuir la violencia en la región. Se ha demostrado que la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida”, señaló.

El funcionario afirmó que el debilitamiento de la estructura del CJNG se ha reflejado en la captura o abatimiento de cerca de 200 integrantes o líderes de esa organización criminal en diferentes operativos recientes.

Tras los disturbios registrados en las primeras horas posteriores al operativo contra Oseguera Cervantes, García Harfuch sostuvo que la situación en la entidad se normalizó en un plazo aproximado de 72 horas, sin que se hayan repetido incidentes de la misma magnitud.

En respuesta a cuestionamientos sobre la seguridad en destinos turísticos de la entidad, el secretario aseguró que municipios como Tapalpa y Puerto Vallarta se mantienen bajo vigilancia y patrullaje permanente por parte de fuerzas federales y estatales.

El gabinete de seguridad, añadió, mantiene presencia reforzada en distintas zonas de Jalisco mediante elementos del Ejército y la Guardia Nacional, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia y garantizar condiciones de seguridad para habitantes y visitantes.

García Harfuch también confirmó que continúan abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con posibles vínculos entre autoridades locales y el CJNG, luego de la difusión de presuntas “narconóminas” atribuidas a la organización criminal.

El funcionario explicó que cualquier denuncia o indicio de colusión con grupos delictivos derivará en la apertura de carpetas de investigación, sin precisar por el momento el número de municipios o funcionarios bajo revisión.