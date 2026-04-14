Harfuch reporta golpes a grupos delictivos en el país; van casi 50 mil detenciones en el sexenio

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre operativos recientes con detenciones, aseguramientos de droga y acciones contra la extorsión. Anunció creación de escuela de mandos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de acciones operativas del último mes, con énfasis en detenciones relevantes, aseguramientos de droga y coordinación entre fuerzas federales y estatales.

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El funcionario reportó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026, el gabinete de seguridad ha detenido 49 mil 530 personas, asegurado 25 mil 700 armas de fuego y decomisado cerca de 500 toneladas de droga. También informó el desmantelamiento de 2 mil 330 laboratorios clandestinos y el aseguramiento de más de 62 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

Desde Palacio Nacional, indicó que las acciones se desarrollaron con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

El funcionario informó que en un operativo coordinado fue localizado el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, junto con su padre, quien había sido privado de la libertad, mediante labores de inteligencia y despliegue terrestre y aéreo en Guerrero y Estado de México.

En Tijuana, Baja California, elementos federales realizaron un cateo donde aseguraron más de una tonelada y media de metanfetamina. En otra acción en Ciudad de México y Estado de México, se detuvo a 10 personas, entre ellas Adrián Michel, alias Terry, identificado como líder de una organización dedicada a narcomenudeo, extorsión y secuestro.

García Harfuch informó la detención de Ramiro Ulises N, alias comandante Galindo, con orden de aprehensión por homicidio y secuestro, así como la captura en Sinaloa de Samuel Ramírez Jr., buscado en Estados Unidos por homicidio y tentativa de homicidio.

En Sonora se detuvo a integrantes de grupos delictivos y se aseguró droga en distintas operaciones. En San Luis Río Colorado se decomisaron más de 1,800 kilogramos de cocaína, y en Nogales se localizó un túnel de 79 metros vinculado al tráfico ilegal.

En materia de extorsión, informó que desde julio de 2025 se han atendido más de 180 mil llamadas al 089, con un 88% de intentos evitados y más de 6 mil carpetas de investigación, lo que derivó en la detención de más de 1,100 personas en 24 entidades.

Finalmente, anunció la creación de una escuela de mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, con participación de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR, para fortalecer la formación, coordinación y capacidad operativa en seguridad.