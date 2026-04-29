¡Hasta siempre Maestro!

La comunidad taurina de Zacatecas despidió con profundo pesar a Víctor Simental García, quien fuera novillero en su juventud y posteriormente maestro de toreros, dejando una huella importante en el ámbito taurino del estado.

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Este martes se llevó a cabo su sepelio, acompañado por familiares, amigos y aficionados, quienes le dieron el último adiós en un ambiente de respeto y reconocimiento a su trayectoria.

Como parte de las muestras de afecto, la familia taurina zacatecana le rindió un homenaje en la Plaza Monumental de Zacatecas, escenario emblemático en su vida, donde se reunieron toreros y aficionados para honrar su memoria. En el acto estuvieron presentes los matadores Marco A. Aguirre, Antonio Romero y César Pacheco.

Nacido el 28 de julio de 1962 en esta ciudad, se presentó en la Monumental de Zacatecas el 24 de octubre de 1976, alternando con Jaime Solo, Luis Esquivel y Paco Rivas, con novillos de la ganadería de San Antonio de Triana. Actuó principalmente en los cosos de Zacatecas, además de plazas en Durango, Mazatlán y Monterrey, retirándose en 1980.

Tras su etapa en los ruedos, se dedicó a la enseñanza taurina, formando nuevas generaciones y consolidándose como un referente dentro de la tauromaquia local. Su fallecimiento representa una pérdida significativa para la afición, que hoy recuerda su entrega y aportaciones al toreo.