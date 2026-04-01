Se realizó una Oferta Pública Primaria nacional por 268 millones de pesos, con un portafolio valuado en cerca de 1,450 millones de pesos

Fibra Park Life Properties, “PLIFE 26”, incursionó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como un nuevo Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces.

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Ello, a través de una Oferta Pública Primaria nacional por un monto de 268 millones de pesos, y con un valor del portafolio que será cercano a 1,450 millones de pesos, que incluyen la compra de activos y la oferta.

“Esta operación marca una nueva etapa en el mercado de valores como la primera FIBRA enfocada en el sector de arrendamiento de vivienda“, destacó la Bolsa Mexicana de Valores.

“La llegada de Fibra Park Life a la Bolsa Mexicana de Valores como la primera FIBRA especializada de vivienda en renta, marca un avance relevante para el sector inmobiliario, ya que abre nuevas vías de financiamiento para proyectos que responden a las dinámicas de vivienda urbana, y que generan oportunidad de inversión a largo plazo“, destacó Jorge Alegría, director general de Grupo BMV.

Felicitamos a Park Life por su llegada al mercado bursátil mexicano.



Esta oferta suma un instrumento enfocado en vivienda institucional para renta, un modelo que contribuye a profesionalizar el sector inmobiliario y ampliar las oportunidades de inversión.#MercadoDeValores… pic.twitter.com/Fr9DQ20k7J — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) March 31, 2026

Se explicó que esta oferta consistió en la colocación de 1,218,178 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) a un precio de 220.00 pesos por certificado.

Asimismo, la emisión fue realizada por Capital Fund XLII, S.A. de C.V., mediante un fideicomiso administrado por Banco Actinver, institución que funge como fiduciario del instrumento financiero.

Se dijo que los activos iniciales de Park Life estarán conformados por 4 propiedades, las cuales se encuentran en la Ciudad de México y Querétaro, con un área bruta rentable (ABR) aproximada de 20,279 metros cuadrados.

Esta emisión forma parte de su estrategia de financiamiento y expansión, al incorporarse al sector de vehículos inmobiliarios listados en la BMV, que actualmente suma 15 instrumentos de este tipo.

Por su parte, Cayetano Jiménez, director general de Fibra Park Life, comentó que “esta colocación representa un paso relevante para institucionalizar el mercado de vivienda en renta en México. En Park Life buscamos construir una plataforma profesional, escalable y de largo plazo, enfocada en operar activos de calidad y generar valor sostenible para nuestros inversionistas”.

Los intermediarios colocadores fueron Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.

La BMV destacó que las FIBRAs han contribuido de manera importante al dinamismo del mercado de valores en México, al aumentar el número de emisoras y promover una diversificación de los instrumentos disponibles para los inversionistas.