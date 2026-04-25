“Hay que ganarle al Atlas y llegar fuertes a la Liguilla”; André Jardine acelera al América

El DT brasileño ha llenado de motivación a las Águilas para repuntar y levantarse de la eliminación en Concacaf

Apenas a inicios de la semana pasada, América lucía desahuciado tras la eliminación en la Concachampions y que la clasificación a Liguilla estaba en serio riesgo.

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Pero las Águilas se han levantado, extendieron sus alas con dos buenos triunfos ante Toluca y León, por lo que ahora están virtualmente clasificados a la Fiesta Grande.

Los azulcrema están en la sexta posición con 25 puntos y les basta un punto para amarrar su boleto matemáticamente. Incluso, pueden subir a la quinta posición, si le ganan al Atlas el sábado en casa y Toluca pierde con León.

André Jardine levantó al América y lo aceleró

Gran parte de este levantón de ánimo y de futbol americanista, sin lugar a dudas se debe al entrenador André Jardine, quien ha tenido tanto las estrategias como las palabras exactas para motivar a sus jugadores.

América compartió en redes sociales lo que el estratega brasileño le dijo al grupo tras derrotar a León en la Jornada 16, la cual catapultó a su equipo en la tabla.

“Con esta actitud no vamos a dejar escapar (el boleto) y más que eso, vamos a entrar muy fuertes a la Liguilla. Felicidades a todos, disfruten de la victoria, descansen, pero aún no se acabó; tenemos que cerrar bien ahí con Atlas el sábado; ganarle y llegar a la Liguilla, fuertes ahí”, dijo un convencido Jardine a su grupo de jugadores.

Con la publicación de ese video en la intimidad azulcrema, también el club mandó el mensaje de que el grupo está muy unido, de que están convencidos de que aún pueden pelear por el título y, sobre todo, que los jugadores aún creen en el proyecto de André Jardine y su discurso.

“Lograr cosas importantes juntos, de estar todos los días trabajando como animales juntos, y vivir partidos como la que vamos a vivir hoy juntos.

“(Demuestren) que tienen orgullo de pertenecer a este club, de este grupo; realmente sentir orgullo e ir a cada partido, sobre todo en partidos como este en campo rival (ante León), a demostrar lo que somos como equipo, cuánto gustamos de estar aquí, cuánto gustamos de pelear por nosotros y disfrutar de jugar partidos como este. A demostrar lo que somos como equipo”, arengó Jardine y su equipo le respondió con victoria en el campo.