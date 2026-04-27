Héctor González Iñárritu dejará presidencia operativa del América tras el Clausura 2026

Más allá de lo que suceda con las Águilas en esta Liguilla a la cual entraron en octavo lugar, habrá cambios a nivel directivo en el conjunto azulcrema. Héctor González Iñárritu dejará la presidencia operativa del equipo cuando acabe su participación en el Clausura 2026.

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Está claro que una etapa está por terminar en el Nido, porque al inicio de este mismo semestre, Diego Ramírez fue removido de su cargo como presidente deportivo del primer equipo varonil.

Y ahora le toca a González Iñárritu dejar su puesto, con lo que ya solamente queda Santiago Baños como presidente deportivo del América, a ver si a él no le toca la guillotina en estos tiempos de cambio en la institución de Coapa.

Quizá esto también podría ser el vaticinio de que el técnico brasileño André Jardine, también cierre su ciclo al terminar este torneo, ya sea que quede eliminado en estos cuartos de final ante el líder Pumas o incluso si llega a la Final y es campeón de este certamen, lo cual luce complicado por el presente futbolístico de los azulcrema.

Héctor González Iñárritu llegó al América en 2022, por lo que con él en la directiva, el club consiguió el histórico Tricampeonato de Liga MX en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Además de que las Águilas consiguieron el Campeón de Campeones 2023-2024, la Supercopa de la Liga MX 2024, más la Campeones Cup 2024.

Controladora Deportiva Águilas anuncia que Héctor González Iñárritu dejará el cargo de presidente operativo del Club América.



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Su reemplazo será un exdirectivo del Barcelona

América ya tiene todo planchado para que el primer torneo después de la Copa del Mundo, ya lo comience con una estructura directiva nueva, toda vez que el reemplazo de González Iñárritu está ya dentro de la institución.

Se trata del español Ferrán Reverter, actualmente con 54 años, quien apenas en marzo llegó a un puesto directivo de Grupo Ollamani como director general de la Controladora Deportiva Águilas, entidad dentro del Grupo que gestiona tanto al Club América como al Estadio Banorte.

Ferrán tiene ya dos décadas de experiencia en el mundo de las finanzas deportivas y en 2021 tuvo notoriedad en el mundo, al tener un paso fugaz como director general del FC Barcelona, bajo la presidencia de Joan Laporta.

Además, en España se cuenta que Reverter fue pieza fundamental para la no renovación por parte del conjunto blaugrana a Lionel Messi, lo cual derivó en su salida, ya que los problemas financieros que tenía el club en aquel momento, obligaban a "hipotecar" a la entidad culé si quería mantener al astro argentino.

Ferrán Reverter tuvo un paso efímero en el Barcelona, ya que a los pocos meses presentó su renuncia debido a diferencias con Laporta en la gestión de finanzas del club, por lo que ahora tendrá su gran oportunidad en México con las Águilas en un puesto directivo muy importante en uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.