Héctor Gutiérrez encabeza cartel en la Copa Chenel 2026

La Copa Chenel 2026 abre su fase clasificatoria con un cartel de interés, marcado por la presencia del mexicano Héctor Gutiérrez, quien hará su presentación como matador de toros en España. El diestro asume el compromiso como un punto clave en su carrera: “participar en la Copa Chenel es el escenario más importante de mi carrera, es un sueño para abrirme camino aquí”.

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Abrirá cartel el extremeño Tomás Campos, que llega “con todas las ilusiones puestas, ya que es un certamen que llevo esperando y soñando estos últimos años”. Cerrará el festejo el vallisoletano Mario Navas, quien regresa a los ruedos “con mucha responsabilidad e ilusión”.

El cartel se completa con el duelo ganadero entre Partido de Resina y Moreno Pérez-Tabernero. Además, este sábado 28 de marzo también se celebrará en la misma plaza la última clasificatoria del Circuito de Madrid 2026. Será una novillada matinal, a las 12 horas, con novillos de Flor de Jara y El Retamar para Rafael de la Cueva y López Ortega. La actuación de Héctor Gutiérrez genera especial atención en México, en un paso importante dentro de su carrera en España.