Henry Martín dio la cara tras fracaso del América: “Estamos destruidos, quedamos a deber”

El delantero explicó su lesión: “un músculo de la pierna no lo tengo”

Henry Martín mostró dignidad y ética profesional, porque aunque no juega desde hace rato por lesión, fue a poner la cara ante la prensa luego del fracaso del América en la Concachampions.

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El aún capitán de este equipo, que está prácticamente fuera del club por tantos problemas físicos, mostró una severa autocrítica hacia sus compañeros y a él mismo, por haberse quedado en el camino en cuartos de final y perder de local con Nashville.

“Definitivamente, estamos quedando a deber. No estamos comportándonos a la altura que esta institución merece, que esta afición merece también. Desde todos los puntos estamos fallando”.

No le falta razón a Henry; el martes por la noche en el Estadio Banorte, el América se murió de nada. Lo más peligroso que hizo en 90 minutos fue un disparo de Alejandro Zendejas al poste y nada más.

Que un club tan grande como el América no pueda marcar gol ante un equipo de la MLS en 180 minutos es un resultado lamentable; la identidad americanista ha quedado en entredicho y eso lo sabe Henry.

“Realmente no fue necesario decir nada en el vestidor. El equipo anímicamente está destruido; era algo que soñábamos, que queríamos, que anhelábamos… ganar algo internacional”, agregó el delantero.

🚨🦅Henry Martin salió a dar la cara después de la derrota del América ante Nashville 🔥



“Vestidor dolido, estamos rotos anímicamente, era una ilusión que teníamos”



“Siento coraje y enojo de no poder ayudar, estamos tema de una lesión que se me complicó”#Henry #America pic.twitter.com/jvXb0MQOKc — Edgar Morales (@edddgarm) April 15, 2026

Explicación de su lesión

“Tuve un desprendimiento de un tendón en la rodilla, una ruptura total que me dejó fuera varios meses. Decidimos no operar y seguir con rehabilitación”, explicó.

“Por lo que entiendo de los médicos, tengo un músculo menos en la pierna izquierda, lo que provoca recaídas porque mi cuerpo compensa la falta de fuerza y velocidad”, añadió.

Henry señaló que incluso en acciones normales ha sufrido lesiones, y que el músculo aún no soporta las cargas de un futbolista profesional.

Además, consultó a un especialista en Philadelphia, quien aseguró que podrá volver a jugar, pero necesita tiempo de recuperación, algo que en el América es limitado por la falta de paciencia.