Henry Martín ya entrena al parejo en Coapa y podría reaparecer ante Atlas

Dagoberto Espinoza también ya está en los entrenamientos, luego de superar una rotura de ligamento de la rodilla

Hay buenas noticias en América, aunque en este caso particular hasta no verlo en la cancha y que esté bien, no se puede cantar victoria. Pero al menos, Henry Martín ya está próximo a volver.

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El delantero azulcrema y Capitán de este equipo, ya entrenó esta semana al parejo de sus compañeros, luego de que aparentemente ya superó los problemas físicos que ha sufrido desde hace ya más de un mes.

El atacante yucateco ha batallado muchísimo con el tema de las lesiones, las cuales lo han alejado más de un año de la constancia y buen ritmo futbolístico con las Águilas, lo cual también le costó un lugar en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

Será el viernes en el último entrenamiento previo al juego ante Atlas, que el técnico André Jardine decida si Henry ya puede tener aunque sea algunos minutos en el terreno de juego en el Estadio Banorte.

Henry Martín y Jardine hablan previo al entrenamiento de esta tarde en Coapa.



El capitán del América cerca de volver, podría aparecer en la convocatoria de este fin ante Atlas. pic.twitter.com/mpm5GEBoAB — Ismael González (@ismagonzalezmx) April 22, 2026

Dagoberto Espinoza también ya entrena al parejo

El otro jugador que también estaría listo para reaparecer es el lateral Dagoberto Espinoza, que hace más de seis meses se rompió los ligamentos de la rodilla y tuvo que dejar su lugar cuando ya era titular en las Águilas.

Dago se lesionó en septiembre del 2025 en un juego ante Rayados y sufrió la ruptura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, lo cual lo dejó fuera de combate por más de medio año.

Si bien ya entrena al parejo de sus compañeros, podría ser precipitado que vuelva a las canchas, por lo que todavía le faltarían algunas semanas más para estar listo sin ningún tipo de riesgo.