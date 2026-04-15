Herencia herrada, un libro bajo el legado del campo bravo hidrocálido

La presentación de Herencia Herrada en Aguascalientes destacó la obra fotográfica de Manolo Briones como memoria viva del campo bravo y la tauromaquia

Aguascalientes.- La tarde cayó con esa lentitud solemne que sólo conocen las plazas de toros cuando no hay lidia, pero sí memoria. En el ruedo de la Monumental de Aguascalientes —ese círculo de arena donde tantas veces el tiempo se ha medido en embestidas— no hubo capotes ni muletas, sino páginas. Y, sin embargo, la emoción fue la misma: una forma distinta de torear la historia.

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A las siete en punto, como estaba anunciado, se presentó Herencia Herrada. Paisajes del Campo Bravo de Aguascalientes, una obra que no sólo documenta, sino que intenta fijar lo inasible: el alma de una tierra donde el toro bravo no es un animal, sino una forma de entender la vida.

El libro —concebido en cuatro tomos— reúne la pluma de Juan Antonio de Labra, junto con la mirada crítica del periodista Rafael Cué y el rigor histórico de Adrián Sánchez. Pero si la palabra construye, es la imagen la que revela.

Y ahí, en el centro de esta obra —y de la noche— estuvo Manolo Briones.

Hay fotógrafos que documentan. Y hay fotógrafos que interpretan. Briones pertenece a la segunda estirpe, esa que no se limita a capturar la luz, sino que la interroga. Sus imágenes no son simples estampas del campo: son respiraciones detenidas, instantes donde el toro deja de ser figura para convertirse en símbolo.

Quien haya recorrido el campo bravo de Aguascalientes sabe que no es un paisaje dócil. Es áspero, contenido, a veces silencioso hasta lo inquietante. Entre encinos, lomeríos y cielos abiertos, Briones ha construido su mirada.

No se trata únicamente de fotografiar toros. Se trata de comprenderlos. De esperar. De saber que la grandeza no siempre ocurre en el instante evidente, sino en ese segundo anterior o posterior donde el animal revela su verdad. En sus encuadres hay polvo suspendido, sombras largas, miradas que pesan más que el cuerpo. Hay también una ética: la de quien entiende que el campo bravo no se invade, se escucha.

Su trabajo —reconocido en Madrid en dos ocasiones y ampliamente valorado en el circuito taurino internacional— encuentra en este libro un espacio natural. Porque pocas veces una obra editorial logra que texto e imagen dialoguen con tanta precisión. Aquí, la fotografía no ilustra: narra.

La presentación transcurrió con esa mezcla de formalidad institucional y emoción íntima que acompaña los proyectos que nacen del arraigo. La presencia de la gobernadora del estado, María Teresa Jiménez Esquivel, subrayó el respaldo decidido del Gobierno de Aguascalientes a una obra que reivindica el valor cultural, histórico y económico del campo bravo.

No fue una asistencia protocolaria. Fue un gesto político y cultural: el reconocimiento de que la tauromaquia —y todo lo que la rodea— forma parte del patrimonio vivo de la entidad. En ese mismo sentido, se hizo evidente el impulso institucional que permitió materializar el proyecto, pero también la visión de quienes lo concibieron desde su origen.

Entre ellos, el ganadero Luis Alberto Villarreal, figura clave y motor de esta iniciativa editorial. Más que promotor, Villarreal aparece como el arquitecto silencioso de Herencia Herrada: el hombre que entendió que el campo bravo necesitaba no sólo preservarse en la práctica, sino también en la memoria escrita y visual. Su apuesta fue clara: reunir a las voces más autorizadas y a la mirada más precisa para construir un testimonio a la altura de la tradición que representa.

A su lado, la presencia de Alejandro Vázquez Zúñiga, titular del Instituto Cultural de Aguascalientes, reforzó la dimensión cultural del proyecto. Su participación no fue menor: representa el puente entre la tradición y la institucionalidad, entre el arraigo taurino y las políticas culturales que buscan preservar y proyectar ese legado hacia nuevas generaciones.

Aguascalientes, convertido en uno de los epicentros de la tauromaquia mexicana, ha tejido su historia alrededor del campo. No como un decorado, sino como un sistema vivo donde confluyen economía, cultura y memoria. Las ganaderías no son únicamente unidades productivas: son archivos vivientes donde cada generación deja una huella.

En ese entramado, las voces de Labra, Cué y Sánchez aportan contexto, profundidad y perspectiva. Pero es la cámara de Briones la que fija la emoción.

Hay una imagen —una de tantas— que podría resumir su trabajo: un toro en la distancia, apenas recortado contra la línea del horizonte, mientras la luz de la tarde cae oblicua sobre el campo. No hay acción, no hay dramatismo aparente. Pero hay verdad. Una verdad que no necesita explicarse.

Ese es, quizá, el mayor logro de Manolo Briones: haber entendido que la tauromaquia empieza mucho antes de la plaza. Que el rito no se limita al ruedo, sino que germina en la tierra, en el silencio de las dehesas, en la espera paciente del ganadero y en la mirada atenta de quien sabe ver.

Su fotografía, en ese sentido, no busca el espectáculo. Busca la esencia.

Y eso, en un tiempo dominado por la inmediatez, es un acto de resistencia.

Cuando la noche terminó y el ruedo volvió a quedar en silencio, quedó también la sensación de haber asistido a algo más que una presentación editorial. Fue, en cierta forma, un reconocimiento colectivo: al campo bravo, a quienes lo estudian, lo escriben y lo viven, y a quienes han tenido la lucidez de preservarlo desde distintas trincheras.

Fotos: Mario Rodríguez



















Entre ellos, Manolo Briones.

Porque si la historia necesita ser escrita para no desaparecer, también necesita ser mirada para no perder su hondura. Y en ese equilibrio —entre la palabra y la imagen, entre la memoria y la emoción— este libro encuentra su lugar.

Como un testimonio.

Como un legado.

Como una herencia que, esta vez, también se revela en la luz.