“Heridos pero enteros”; Nico Sánchez y Rayados, enfocados en Concachampions; Sergio Canales, en duda

La Pandilla viene de caer de último minuto en el Clásico Regio y recibe este martes a Cruz Azul en el Gigante de Acero

Con las heridas aún abiertas pero enteros y de pie. Así es como el técnico interino de Rayados, Nicolás Sánchez, describió a su equipo tras haber perdido el Clásico Regio de último minuto el sábado pasado y de cara a la ida de octavos de Concachampions ante Cruz Azul.

Y es que en el futbol actual, no hay mucho tiempo para los lamentos, aunque claro está que caer ante el acérrimo rival de la manera que sucedió para Monterrey, con gol de último minuto de André-Pierre Gignac, sin duda fue bastante doloroso.

En la previa del juego ante La Máquina, que será este martes en el Gigante de Acero, el estratega precisó que en efecto aún están heridos por lo sucedido en el Volcán, pero enteros para enfrentar a Cruz Azul en busca de sacar un buen resultado en la ida.

“Estamos enteros. El futbol de hoy y el nivel que ya nos acostumbramos a jugar, no te permite quedarte mucho tiempo en una derrota o una victoria y más por lo que viene; en este caso es la Copa Concacaf, que nos representa como club, queremos dar el mejor papel, pondremos el mejor equipo. Demostramos que estamos enteros y en eso nos apoyamos”, dijo en conferencia de prensa.

Sergio Canales, en duda para jugar ante La Máquina

Al estratega le preguntaron acerca de Sergio Canales, quien no entrenó al parejo de sus compañeros este lunes en El Barrial debido a temas musculares, por lo que estaría descartado para el cotejo ante los celestes.

Sin embargo, Nico Sánchez precisó que esperarán a ver cómo evoluciona de aquí a las horas previas del cotejo, para saber si puede ser considerado o no; Oliver Torres y Erick Aguirre, siguen descartados ya que están lesionados desde la semana pasada.

“Con respecto a Sergio, entiendo que hoy estaba en evaluación con sus molestias, en vías de recuperación; no es ninguna pérdida por el momento y veremos cómo sale todo”.

Volver a enfrentar a Cruz Azul, con el que perdieron en Liga MX

El rival en turno para los regios no es nada sencillo, toda vez que Cruz Azul es el vigente Campeón de Concacaf, el actual líder del Clausura 2026 y además, un equipo que los venció hace apenas un par de semanas en el Gigante de Acero, derrota que le costó el puesto a Doménec Torrent en el banquillo.

Sin embargo, Nico Sánchez confía en la capacidad de su plantel, de los jugadores y de que poco a poco salgan adelante de la crisis en la que se encuentran, la cual se agudizó con la caída ante Tigres el sábado.

“Tenemos las armas para vencer a Cruz Azul, sabemos su nivel, pero es una serie de 180 minutos, termina la semana que entra, y nosotros tenemos la chance de dar el primer golpe en casa. Entendemos que la gente nos acompaña como siempre, el apoyo de ellos será fundamental para este juego”.

Iker Fimbres: “Sin tiempo para estar dolidos”

Por su parte, el canterano Iker Fimbres, también habló en la previa de este cotejo y precisó que tienen que reponerse pronto luego de perder el Clásico Regio.

“Es algo que duele lo que pasó el fin, pero esta seguidilla de partidos no te da para estar muchos días dolido, tienes que darle la vuelta y pensar en el siguiente juego, tienes que estar concentrado para darlo todo y pasar esta fase”.

A su vez, señaló que si Sergio Canales no logra llegar al cotejo, tienen al plantel suficiente para suplirlo en el campo.

“Sí cambiaría (el que no esté Sergio Canales), todos sabemos que es un jugador muy importante, esté o no esté, los que sí y jueguen van a darlo todo y buscar el partido, a ganar el partido“.