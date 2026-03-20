Hija de ‘El Mayo’ fue liberada tras verificación judicial: Harfuch

Harfuch se reunió con representantes de la FIFA y autoridades de CDMX, Jalisco y Nuevo León.

Mónica Zambada Niebla no contaba con orden de aprehensión en México ni en Estados Unidos, por lo que fue entregada a sus familiares tras una revisión durante un operativo en Sinaloa

Elementos de seguridad federal desplegaron un operativo en Sinaloa donde fue detenido Omar Osvaldo “N”, en un inmueble ubicado en la zona de El Álamo, y en ese mismo sitio localizaron a Mónica del Rosario “N”, identificada como hija de Ismael “El Mayo” Zambada, quien permaneció bajo custodia momentánea mientras se verificaba su situación jurídica, informó Omar García Harfuch.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que la mujer no contaba con orden de aprehensión vigente ni en territorio nacional ni en Estados Unidos, lo que derivó en su liberación posterior y entrega a familiares, conforme a los protocolos de seguridad.

García Harfuch apuntó que la presencia de la mujer en el inmueble obligó a las autoridades a resguardar a las personas presentes y revisar posibles mandamientos judiciales, lo que descartó cualquier detención formal en su contra.

“En uno de los inmuebles se encuentra esta persona, Mónica del Rosario ‘N’, con otra menor de edad; ella nunca fue detenida, de manera momentánea estaba bajo custodia”, explicó el funcionario, quien subrayó que la medida respondió a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad durante la intervención.

El funcionario también señaló que la mujer aparece en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)desde 2007, lo que implica una designación administrativa vinculada a presuntas operaciones financieras relacionadas con el Cártel de Sinaloa, sin que ello constituya un proceso penal.

Harfuch enfatizó que dicha inclusión en la lista de sanciones no equivale a una orden judicial, por lo que, tras corroborar la inexistencia de mandamientos legales en su contra, se procedió conforme a derecho con su liberación.

La intervención en Sinaloa formó parte de operativos del gobierno federal en materia de seguridad, en un contexto donde se mantienen acciones contra objetivos prioritarios vinculados a organizaciones delictivas.