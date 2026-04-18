Hillary Clinton respalda a los líderes progresistas en Barcelona: “La libertad y la justicia importan más que nunca”

Hillary Clinton envió un mensaje en video a los líderes progresistas reunidos en Barcelona para defender la libertad, justicia e igualdad mundiales.

La exsecretaria de Estado y ex primera dama de EE.UU. Hillary Clinton envió un mensaje de apoyo a los líderes progresistas mundiales reunidos este sábado en Barcelona.

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Su mensaje de vídeo fue proyectado en la sesión plenaria que cierra la Global Progressive Mobilisation, en la que participaron dirigentes de fuerzas socialistas y progresistas de todo el mundo.

Clinton dio las gracias a los organizadores y a sus participantes: “Vuestro compromiso y vuestra entrega importan más que nunca“.

“Sigamos defendiendo la libertad, la justicia, la igualdad y una idea muy sencilla, pero muy poderosa: entre todos podemos construir un futuro mejor“, recalcó.

Hillary Clinton destacó que la ciudadanía en todo el mundo “pide más dignidad, seguridad y oportunidades“, así como “un futuro mejor” para los jóvenes.

El trabajo de los dirigentes progresistas congregados en Barcelona, a su juicio, “es parte de ese movimiento mundial” en defensa de “la verdad por encima de la desinformación y los bulos“, de los “derechos por encima de la opresión” y de la “esperanza por encima del miedo“.