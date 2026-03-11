Histórico! Bam Adebayo del Heat le anota 83 puntos a Wizards y supera marca de Kobe Bryant

¡Día histórico en la NBA! Tuvieron que pasar 20 años para que un jugador superara la marca de puntos en un solo partido del mítico Kobe Bryant, y fue este martes 10 de marzo de 2026 que el centro del Miami Heat, Bam Adebayo, salió inspirado al partido frente a los Washington Wizards, a quienes les anotó ¡83 puntos!

El registro de ‘Bam Bam’ supera los 81 que Kobe le anotó a los Toronto Raptors el 22 de enero de 2006 y, de esta manera, Adebayo se coloca en la segunda posición histórica de más puntos anotados.

El primer lugar lo ocupa el legendario Wilt Chamberlain, quien una vez, el 23 de marzo de 1962, le anotó ¡100 puntos! a los Knicks de Nueva York, siendo él jugador de los Philadelphia Warriors.

Adebayo, en su novena temporada con el Heat, se retiró con 01:08 minutos por jugar con 20 de 43 en tiros de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 desde la línea de libres en 41:49 minutos en duela.

“Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados. Son como mi segunda familia, no podría hacerlo sin ellos, gracias al coach por mandar jugadas para mí”, afirmó Adebayo, muy emocionado y rodeado de sus compañeros al acabar el partido.

Adebayo aseguró que empezó a ver posible esta hazaña cuando llevaba 43 puntos al descanso y no dudó en poner este encuentro en el número uno de los mejores partidos de su carrera.

Su nombre ya está en el olimpo de la NBA, junto a Wilt Chamberlain y Kobe Bryant.

“Son los más grandes de siempre”, destacó Adebayo, que tenía a su madre y a su novia, la también jugadora A’Ja Wilson, presente en el Kaseya Center en la noche más dulce de su vida.