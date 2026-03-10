Homicidios caen 44 por ciento en 17 meses; todavía hay 48.8 diarios en el país

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que febrero de 2026 registró el nivel más bajo de homicidios en 10 años.

Al reportar una reducción de 44 por ciento entre septiembre de 2024 y febrero de 2026 en el promedio diario de homicidios dolosos en México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que febrero de 2026 registró el nivel más bajo de homicidios en al menos una década; sin embargo, el país todavía registra un promedio de 48.8 homicidios diarios.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la tendencia descendente se mantuvo durante 17 meses consecutivos. El reporte indica que el promedio nacional pasó de 86.9 homicidios diarios al inicio de la actual administración a 48.8 en febrero de 2026, lo que representa 38 víctimas menos cada día respecto a septiembre de 2024.

Sheinbaum afirmó que la reducción se consolidó mes tras mes desde el inicio de su administración y sostuvo que la estrategia del gabinete de seguridad busca mantener la tendencia para disminuir delitos de alto impacto en todo el país.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, precisó que la caída equivale a 38 homicidios menos cada día respecto al inicio del actual gobierno federal y subrayó que el descenso se observó de manera sostenida durante los últimos 17 meses.

Las cifras oficiales también mostraron una disminución de 35 por ciento si se compara febrero de 2026 con el mismo mes de 2025, cuando el promedio diario alcanzaba 75 homicidios a nivel nacional.

El informe del Secretariado Ejecutivo señaló que ocho entidades federativas concentraron poco más de la mitad de los homicidios registrados en el país durante el periodo analizado, entre ellas: Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

Sinaloa registró un incremento de violencia a partir de septiembre de 2024 por disputas entre grupos del crimen organizado, aunque desde junio de 2025 se observó una estabilización con una reducción de 44 por ciento respecto al pico alcanzado ese mes.

Al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, un total de 26 entidades federativas presentaron una disminución en su promedio diario de homicidios.

Las autoridades también presentaron cifras sobre delitos de alto impacto, los cuales registraron una reducción de 28 por ciento entre octubre de 2024 y febrero de 2026. Entre los delitos con mayores descensos destacó el secuestro, con una reducción de 57.6 por ciento, así como el robo de vehículo con violencia, que bajó 31.1 por ciento, y el robo a transportista con violencia, con una caída de 24.8 por ciento.

Las estadísticas también mostraron disminuciones en el robo a negocio con violencia y en el total de robos con violencia, mientras que el delito de extorsión presentó una reducción de 16.8 por ciento durante el periodo analizado.

El feminicidio registró una disminución de 11.8 por ciento en el promedio diario de víctimas, mientras que el robo a casa habitación con violencia fue el único delito que mostró un aumento marginal.

El informe también destacó que la tendencia de largo plazo en delitos de alto impacto muestra una caída de 53 por ciento desde 2018, al pasar de 969.4 casos diarios en ese año a 456.3 en promedio durante 2026.