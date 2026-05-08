HOT SALE 2026 podría alcanzar ventas mayores a los 46,000 mdp

La Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) aseguró que la inflación no afectará las ventas en la edición 13 del HOT SALE, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, pues se espera que superen las ventas de 2025 que fueron de más de 42 mil millones de pesos.

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En conferencia de prensa, se aseguró que el crecimiento será de al menos dos dígitos, esto es, 10% lo que supondría alcanzar al menos los 46 mil millones de pesos, y que la cercanía del Mundial de Futbol será un excelente detonador para las compras de milenials, la generación Z y hasta la generación X, aseveró Daniela Orozco, directora de Investigación y Análisis de Mercados.

Según el estudio de la Asociación, 8 de cada 10 consumidores digitales realizarán alguna compra durante la campaña, mientras que una parte importante contempla gastos de hasta 10 mil pesos o superiores.

Las primeras proyecciones para el Hot Sale 2026 indican que 48% de los consumidores planea gastar entre 3 mil y 9 mil 999 pesos; 30% podría desembolsar más de 10 mil pesos y 17% prevé compras menores a 2 mil 999 pesos.

El e-commerce ha dejado de ser solo un canal de venta para convertirse en el punto de partida de prácticamente todas las decisiones de compra, HOT SALE 2026 se posiciona como un habilitador clave del consumo inteligente.

Hoy, de acuerdo al Estudio de Venta Online 2026, el consumidor mexicano investiga, compara y decide antes de llegar al punto de venta: 66% consulta en línea previo a visitar una tienda y 71% combina activamente el canal digital con el físico.

“El canal digital no vende, convence. Hoy es donde empieza prácticamente toda decisión de compra, incluso las que terminan en una tienda física. HOT SALE se consolida como el espacio que acompaña ese proceso, facilitando la búsqueda, simplificando la comparación y conectando a las personas con las marcas en un entorno confiable”, comenta Pierre Blaise, CEO de la AMVO.

En tanto, Orozco aseguró que 7 de cada 10 personas usarán herramientas de IA para comparar productos y precios; en tanto que 78% de los potenciales consumidores planea gastar más de 3,000 pesos, mientras que BBVA, Mercado Pago y Nu lideran el Top 5 de instituciones financieras pensadas para la compra durante HOT SALE.

Se espera que las compras se concentrarán en tres categorías: tecnología (computadoras, tablets y celulares), moda y viajes.