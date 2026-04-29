Los Houston Texans aseguraron el compromiso a largo plazo de Azeez Al-Shaair. El equipo de la AFC Sur acordó una extensión de contrato por tres años con el linebacker estelar, un acuerdo que vincula al defensivo de reciente paso por el Pro Bowl con la franquicia texana hasta la temporada 2029, una noticia que llegó tras la conclusión del Draft de la NFL de 2026 y que refuerza la apuesta de los dirigidos por DeMeco Ryans por mantener el núcleo de una defensa que fue la mejor de la NFL en 2025.

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Al-Shaair estaba por entrar en el último año de un contrato de agente libre de 34 millones de dólares que firmó originalmente en 2024. Si bien no se han revelado los términos financieros específicos de la nueva extensión, informes indican que el acuerdo probablemente lo coloca entre los apoyadores interiores mejor pagados de la liga, un reconocimiento merecido para un jugador que se ha consolidado como líder dentro y fuera del campo.

La extensión llega en un momento dulce para Al-Shaair, quien tras una temporada 2025 fue seleccionado por primera vez para el Pro Bowl y ejerció como capitán del equipo. Sus números respaldan su ascenso, pues registró 103 tacleadas, dos intercepciones y nueve pases defendidos, liderando una defensa que terminó como la mejor de la NFL.

A sus 29 años —que cumplirá en breve—, el linebacker se ha convertido en una pieza inamovible del esquema defensivo de los Texans, y la directiva lo ha priorizado a pesar del interés externo. Los Dallas Cowboys hicieron propuestas de intercambio por el linebacker antes de finalmente adquirir a Dee Winters de los San Francisco 49ersdurante el Draft, pero Houston se mantuvo firme en su decisión de retenerlo.

La continuidad defensiva ha sido una prioridad para la directiva de los Texans en esta temporada baja. Al-Shaair es el segundo defensor de alto perfil en recibir un contrato lucrativo, después del ala defensiva Will Anderson Jr., quien recientemente firmó una extensión récord de tres años y 150 millones de dólares con el equipo.

Esta decisión garantiza que los de Texas mantengan el liderazgo veterano en su cuerpo de apoyadores, ya que tanto Al-Shaair como su compañero titular Henry To’oTo’o tenían previsto convertirse en agentes libres después de la temporada 2026. El nuevo acuerdo, en cambio, proporciona estabilidad a la defensa de Houston durante los próximos cuatro años.

Además de su desempeño en el campo, Al-Shaair también recibió reconocimiento fuera de él el año pasado al ser nominado por los Texans para el premio Walter Payton al Hombre del Año. Sus 103 tacleadas en 2025 marcaron el segundo total más alto en una sola temporada de sus siete años de carrera profesional, una muestra de que el linebackerno solo es confiable, sino que sigue en ascenso. Houston lo ha escuchado y ha respondido con un blindaje que promete mantener a los Texans competitivos en los años venideros.