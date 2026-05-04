¿Hubo alineación indebida del América? Pumas presentará protesta y podría ganar juego en la mesa

Las Águilas ya habían hecho el cambio de Miguel Vázquez por Thiago Espinosa y lo echaron para atrás por conmoción de Cáceres

Vaya escándalo y situación compleja que se dio en el partido de ida entre América y Pumas, misma que podría derivar en una alineación indebida de las Águilas y por la cual el Club Universidad presentará una queja formal ante la Comisión Disciplinaria para ganar el juego en la mesa.

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Al minuto 62 del partido, los azulcrema realizaron tres cambios de un jalón; uno de ellos, la salida del defensa Miguel Vázquez por Thiago Espinosa.

Sin embargo, cuando el Shocker Vázquez ya había salido del terreno de juego y por consiguiente se había consumado el cambio, América reculó indebidamente, ya que Sebastián Cáceres estaba en protocolo de conmoción y para sacarlo quisieron aprovechar este cambio.

Vázquez ya había salido del campo y el auxiliar de André Jardine, Paulo Víctor, al darse cuenta de eso lo empujó de regreso al borde de la línea de banda, sabedor de que si ya estaba fuera del campo ya no podía reactivarse como jugador en el partido.

El auxiliar lo volvió a meter para que Vázquez no saliera de cambio y mejor sacar a Cáceres quien estaba conmocionado.

Porque si el Shocker salía y también Cáceres, América se quedaba sin sus dos centrales titulares de un jalón y era ponerse a merced de Pumas.

¿Qué dicen las Reglas de Juego?

Las Reglas de Juego establecen que un cambio queda realizado cuando un futbolista sale del campo por completo (tal cual lo hizo Vázquez) y este ya no puede regresar al terreno de juego, tal y como sí sucedió en este duelo.

Por consiguiente y al violar las Reglas de Juego, América habría incurrido en alineación indebida y podría perder el juego en la mesa 0-3.

Ese sería el argumento principal de Pumas en esta situación, porque se ve claramente que Vázquez abandonó el terreno de juego y el auxiliar, al empujarlo para que entrara de regreso, ya se convierte en alineación indebida.

América se respalda con el permiso de los árbitros

Por su parte, América argumentará que los árbitros asistentes y el juez central, Luis Enrique Santander, les dieron permiso de echar para atrás el cambio y no validar la salida de Vázquez, sopretexto de que Sebastián Cáceres tenía que salir del terreno de juego, si bien América debía usar para ello otro de sus cambios disponibles.

La bronca para América es que al haber hecho eso, sacó un beneficio ya que el cambio estaba hecho y no se puede modificar una vez realizado.

En la cédula arbitral no aparece nunca la salida de Vázquez del campo, cuando claramente sucedió antes de que el auxiliar del América lo aventara de regreso.

Quedará a interpretación de la Comisión Disciplinaria si es que el árbitro Luis Enrique Santander avaló que se echara para atrás el cambio de Miguel Vázquez y así le muestre su respaldo al silbante.

O por el contrario, que el veredicto sea que en efecto el América cometió alineación indebida, en algo que sería completamente bochornoso para el club de Coapa y que le podría costar hasta la serie ante Pumas.