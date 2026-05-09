Humberto Cruz, joven prospecto de los Padres de San Diego, se declaró culpable de tráfico de personas y fue deportado tras perder su visa de trabajo en EU

Humberto Cruz es un prometedor lanzador de los San Diego Padres con apenas 19 años de edad. Pero el serpentinero —considerado como una de las principales promesas del béisbol mexicano— ha conmocionado al mundo del beisbol tras haberse deportado voluntariamente a su país natal tras declararse culpable de un delito menor relacionado con tráfico de personas en Arizona.

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Cruz se declaró culpable de un cargo de recibir dinero a cambio de transportar a personas que no son ciudadanas estadounidenses dentro de Estados Unidos. El lanzador admitió ante las autoridades que respondió a un anuncio que buscaba conductores para recoger gente a cambio de dinero fácil y que le ofrecieron mil dólares por persona, a sabiendas de que eran indocumentados.

De acuerdo con The Athletic, Humberto Cruz, quien se encontraba legalmente en la Unión Americana con una visa de trabajo, conducía un vehículo que transportaba a dos inmigrantes sin papeles. Inicialmente manejaba hacia el sur por la Ruta Estatal 85 en Lukeville, Arizona, pero fue visto conduciendo hacia el norte aproximadamente una hora después con los dos pasajeros. Los agentes sospecharon que Cruz no habría tenido tiempo suficiente para llegar al puesto fronterizo de Lukeville para recogerlos.

Los Padres informaron al San Diego Tribune que Cruz probablemente perdería su visa de trabajo por 10 años, pero que podría volver a solicitarla después de cinco si demostraba buen comportamiento. En noviembre pasado, Humberto se declaró culpable de un delito menor a cambio de que la fiscalía desestimara un cargo por delito grave de transporte de inmigrantes indocumentados con fines de lucro.

Fue sentenciado a 30 días de prisión, con crédito por el tiempo ya cumplido. Según The Athletic, el acuerdo de culpabilidad establecía que Cruz entendía que su deportación sería “prácticamente inevitable y una certeza casi absoluta”.

Ante la gravedad de los hechos, el joven lanzador emitió un comunicado en el que asumió plenamente su responsabilidad. “A mis compañeros, a la organización, a nuestros aficionados y a mi familia, quiero expresar mi sincero arrepentimiento por un reciente error de juicio que ha decepcionado a muchas personas a las que respeto profundamente. Entiendo que mis acciones no han estado a la altura de las expectativas que se tienen de mí como profesional y como representante de esta organización”, dijo.

“Asumo la responsabilidad de mi conducta y reconozco el impacto que ha tenido en mis compañeros, en el club y en quienes nos apoyan. A mis compañeros y entrenadores, les pido disculpas por haber sido una distracción y por no haber estado a la altura de la profesionalidad que merecen. A los aficionados, les pido disculpas por haberlos decepcionado y por no haber estado a la altura de la confianza depositada en mí”, continuó.

Cruz, a quien los Padres ficharon procedente de Sultanes Monterrey por 750 mil dólares en febrero de 2024, fue colocado en la lista restringida en marzo. El lanzador se sometió a una cirugía Tommy John en agosto y, a finales de octubre, cuando fue arrestado, se encontraba en rehabilitación en las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo en Arizona.

En 14 aperturas, tanto en la liga de novatos como en la Clase A, registró una efectividad de 7.58. Pese a sus dificultades en el montículo, MLB lo cataloga como el quinto mejor prospecto de la organización; tres de los cuatro que están por delante de él son lanzadores. Los Padres no han emitido aún comentarios sobre el caso.