Hundimientos, sobrecostos y pérdidas reavivan alertas sobre el tramo 5 del Tren Maya

El PAN en el Senado afirmó que el costo de la obra pasó de 150 mil a 500 mil millones de pesos y exigió suspender la operación del tramo 5 ante el riesgo de nuevos hundimientos y descarrilamientos

El tramo 5 del Tren Maya, que conecta Cancún, Playa del Carmen y Tulum, enfrenta nuevos señalamientos por presuntos hundimientos en su estructura, sobrecostos millonarios, pérdidas operativas y riesgos derivados de haber sido construido sobre terreno kárstico, una zona de cuevas, cenotes y cavernas considerada altamente frágil.

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La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, respaldada por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, advirtió que existen pilotes del Tren Maya con hundimientos en la zona entre Playa del Carmen y Tulum, mientras los convoyes continúan circulando de manera regular, al señalar que las pruebas fueron obtenidas por el ingeniero Wilber Esquivel, quien documentó un aparente hundimiento en la base de uno de los pilotes.

Según relató, el acceso al sitio ha sido restringido y vigilado por elementos de la Guardia Nacional. “El tren sigue funcionando. ¿Qué está esperando el gobierno de México?, ¿qué está esperando el gobierno de Claudia Sheinbaum?”, cuestionó.

Martínez Simón sostuvo que el problema era previsible debido a las características del subsuelo de Quintana Roo. Explicó que el tramo 5 fue construido sobre roca caliza, cavernas y ríos subterráneos, conocida como tierra kárstica, la cual no soporta cargas pesadas de forma segura.

La polémica sobre ese tramo comenzó desde el arranque de la obra, ya que organizaciones ambientalistas, especialistas, biólogos e ingenieros advirtieron desde hace años que el trayecto entre Cancún y Tulum atravesaba una de las regiones más sensibles del sistema de cenotes del Caribe mexicano.

De acuerdo con la senadora, las advertencias ignoradas hoy se reflejan en una cadena de incidentes. Enumeró descarrilamientos registrados en marzo de 2024 en Yucatán, otro en enero de 2025 en Bacalar, Quintana Roo, y uno más en agosto de 2025 en Izamal, Yucatán.

A esos hechos se suma ahora el presunto hundimiento detectado en abril en el tramo 5, una situación que, afirmó, podría derivar en un accidente mayor si no se detiene la operación. “¿Quieren otra catástrofe como se han visto, descarrilamientos e inclusive pérdidas humanas?”, advirtió.

Además de los riesgos estructurales, la oposición cuestionó el costo de la obra. Martínez Simón recordó que en 2018 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Tren Maya tendría un costo de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos, sin embargo, afirmó que el proyecto ya alcanza los 500 mil millones de pesos, más de tres veces la cifra originalmente anunciada.

El incremento, señaló, no sólo se refleja en la construcción, sino también en la operación. Según los datos presentados, el Tren Maya acumuló pérdidas por 3 mil 500 millones de pesos entre enero y septiembre de 2025, además de 2 mil 500 millones de pesos del grupo hotelero Mundo Maya, sumando 6 mil millones de pesos en pérdidas en 2025.

La senadora afirmó que el sistema no es autosuficiente y continúa dependiendo de subsidios públicos. “A los mexicanos nos está costando la obra, pero aparte la operación del Tren Maya”, sostuvo.

Otro de los señalamientos del PAN fue la presunta existencia de irregularidades y corrupción en la construcción. Martínez Simón mencionó a Pedro Salazar Beltrán y a Amílcar Olán, a quienes vinculó con la ejecución de la obra, y acusó el uso de materiales de menor calidad para reducir costos.

Frente a este escenario, el PAN exigió la suspensión inmediata de la operación del tramo 5 y anunció que promoverá exhortos a la SEMARNAT y a la PROFEPA para investigar el impacto ambiental, las condiciones de seguridad y las presuntas irregularidades.