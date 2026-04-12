El registro para el Sistema Electrónico por Internet (SEI) cierra el 15 de abril a las 17:00 horas

Personas en estado de postración y sus personas cuidadoras primarias pueden registrarse en el Sistema Electrónico por Internet (SEI) y votar por internet en la Consulta de Presupuesto Participativo y en la Elección de las COPACO, indicó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

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Recordó que el periodo de registro en el SEI el pasado 23 de marzo y concluirá a las 17:00 horas del 15 de abril del año en curso.

De esta forma, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) invita a las personas en estado de postración, así como a sus cuidadoras primarias, a participar, desde sus hogares, en la Jornada Anticipada de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 así como en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO).

Las personas en estado de postración son aquellas que, por razones de salud o discapacidad, no pueden salir de su domicilio; mientras que el SEI constituye una herramienta de accesibilidad a los mecanismos de participación.

📣 A las personas en estado de postración, así como a sus cuidadoras primarias, el #IECM les invita a participar desde sus hogares en la Jornada Anticipada de la Consulta de #PresupuestoParticipativo y la #Elección de COPACO.



↘️ Sólo deben registrarse en la app SEI, antes de… pic.twitter.com/OtRpt35upA — IECM (@iecm) April 11, 2026

Así, votar desde casa elimina barreras y garantiza su derecho a emitir su opinión, favoreciendo su inclusión en decisiones sobre proyectos que impactan directamente en su comunidad.

Para facilitar su participación, el IECM pone a su disposición tres modalidades.

La primera es la Digital, que permite votar y opinar mediante una aplicación móvil descargable en dispositivos electrónicos con acceso a internet.

La segunda es la Vía Electrónica asistida, en la que personal del Instituto acudirá al domicilio de las personas registradas con dispositivos electrónicos para recabar su opinión de manera segura, libre y secreta.

Y, las personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias, que así lo solicitaron, podrán participar mediante boletas impresas.

El organismo electoral recordó que, para participar a través de la Modalidad Digital (vía internet), es necesario contar con una credencial para votar vigente, un teléfono celular con acceso a internet y descargar la aplicación móvil del SEI-IECM y registrarse.

Para registrarse es necesario que la persona usuaria descargue e ingrese a la aplicación del SEI, donde encontrará información general sobre el proceso; revise el Aviso de Privacidad y aceptar los términos y condiciones para continuar con el registro; tome fotografías del frente y reverso de la credencial para votar utilizando la cámara del dispositivo móvil.

En este mismo proceso, el sistema recupera automáticamente información como nombre, clave de elector y OCR, mismos que deberán verificarse y, en su caso, corregirse; la persona deberá confirmar la unidad territorial que corresponde a su domicilio, ya que será la base para emitir su voto y opinión; se debe capturar un número de teléfono celular —al que se enviará la clave de acceso— y un correo electrónico.

Asimismo, el sistema solicita una validación mediante reconocimiento facial para confirmar la identidad de la persona, “este procedimiento es seguro y los datos biométricos no se almacenan“; una vez completado el registro, la persona recibe una clave a través de mensaje SMS o WhatsApp, la cual es indispensable para participar en la etapa de emisión de la opinión.

Y, posteriormente, durante el periodo establecido para la jornada anticipada, las personas registradas deberán ingresar nuevamente a la aplicación y acceder a la boleta virtual para seleccionar el proyecto y la candidatura de su preferencia.

“Este mecanismo garantiza que las personas en estado de postración y sus cuidadoras puedan ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones comunitarias de manera accesible, segura y sin necesidad de trasladarse”.

La ciudadanía interesada podrá emitir su votación y opinión de manera anticipada en el periodo del 20 al 30 de abril de 2026, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, a través del SEI o, en su caso, para quienes así lo hayan solicitado mediante la modalidad electrónica asistida mediante el uso de tabletas o boletas impresas.

Para acceder a las modalidades electrónica asistida y boletas impresas, fue necesario manifestar previamente la voluntad de participar ante el IECM, formar parte de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado del Instituto Nacional Electoral (INE), con corte al 15 de febrero de 2026, y contar con Credencial para Votar vigente.

En el caso de la modalidad electrónica asistida y boletas impresas, personal del IECM realizará una visita domiciliaria para facilitar el ejercicio de este derecho. Las visitas se realizarán durante el periodo establecido para la Jornada Anticipada, en el horario acordado entre personal del Instituto y las personas en estado de postración y sus cuidadoras o cuidadores primarios.