Los capitalinos podrán elegir, entre más de 12 mil propuestas, aquellas que representen el mayor beneficio para sus comunidades

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) se declaró listo para la jornada en la que los capitalinos podrán elegir los proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y a los nuevos integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria.

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Para los ejercicios del Presupuesto Participativo 2026-2027 se recibieron 37 mil 43 solicitudes de proyectos, de las cuales 33 mil 603 obtuvieron folio definitivo tras el proceso de revisión y depuración, y de ese total, 22 mil 852 proyectos fueron dictaminados como viables (12 mil 402 en 2026 y 10 mil 451 en 2027), lo que representa el 68 por ciento del universo, y serán sometidos a consideración de la ciudadanía en la jornada consultiva del domingo 3 de mayo.

El informe detalla que este proceso implicó diversas etapas, desde el registro ciudadano hasta la dictaminación técnica por parte de los Órganos Dictaminadores de las Alcaldías, lo que garantizó que las propuestas cumplieran con criterios de viabilidad jurídica, técnica, ambiental y financiera.

En paralelo, en el proceso de elección de las Copaco se recibieron 23 mil 653 solicitudes de registro, de las cuales 18 mil 773 candidaturas fueron consideradas procedentes, consolidando una participación cercana al 80 por ciento de cumplimiento de requisitos.

Además, se identificó una participación mayoritaria de mujeres, así como una concentración en grupos de edad entre 41 y 60 años. También destaca la participación de personas jóvenes, que representan más del 14 por ciento de las candidaturas, así como la reincorporación de personas con experiencia previa en estos órganos comunitarios.

El informe señala que la participación ciudadana se expresa tanto en la presentación de proyectos como en la integración de órganos de representación comunitaria, lo que refleja el interés de la población en incidir en la mejora de su entorno y en la toma de decisiones públicas.

En la Jornada Consultiva y Electiva de este domingo 3 de mayo, serán sometidos a consideración de la ciudadanía 22,852 proyectos del #PresupuestoParticipativo, así como 18,753 candidaturas para las #COPACO, de acuerdo con el informe rendido ante el Consejo General del #IECM… pic.twitter.com/xnLO8Z29i9 — IECM (@iecm) May 1, 2026

La presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, destacó la evolución de los mecanismos de participación ciudadana en la capital y subrayó que el Presupuesto Participativo y las Copaco son resultado de un proceso en constante transformación, construido junto con la ciudadanía. No obstante, señaló que persiste el reto de incrementar la participación, por lo que llamó a reflexionar y fortalecer estos instrumentos para hacerlos más accesibles y representativos.

Avendaño Durán celebró que, a 27 años de que se creó el Instituto Electoral y a 15 años de realizar consultas de presupuesto participativo “podamos seguir avanzando en la construcción de una ciudadanía que encuentre los canales adecuados para cumplir con sus expectativas respecto a lo que exige de sus autoridades en cuanto a leyes, a políticas, a presupuestos. En ese sentido, el Instituto Electoral siempre va a buscar abonar para construir mejores instrumentos de participación ciudadana para que podamos seguir rindiendo buenas cuentas”, apuntó.

Por su parte, la consejera electoral Erika Estrada Ruiz, expresó que el informe presentado permite dimensionar la magnitud de la participación ciudadana y la complejidad técnica e institucional detrás de ambos procesos. Resaltó la alta participación de mujeres y grupos de atención prioritaria, así como el interés sostenido de la ciudadanía por incidir en decisiones comunitarias, lo que refleja un ejercicio cada vez más incluyente y robusto en términos de democracia participativa.

Este 3 de mayo, acude a tu mesa receptora de opinión. 🗳️



Emite una opinión válida para elegir a las personas que te representarán en la COPACO.#VotaVálido pic.twitter.com/LPyG2FIIul — IECM (@iecm) May 1, 2026

“Las cifras que hoy se presentan son el resultado de un proceso institucional complejo, de miles de interacciones que se tienen con la ciudadanía y del trabajo coordinado de múltiples áreas del Instituto. Es importante seguir fortaleciendo los mecanismos de democracia participativa en nuestra ciudad y la muestra será el gran trabajo que ha desarrollado este instituto que, sin duda, llegará a buen puerto el próximo 3 de mayo“, indicó.

En tanto, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega señaló que el Presupuesto Participativo es un instrumento democrático que no ha sido suficientemente valorado en la Ciudad de México, particularmente por las autoridades encargadas de su ejecución. Destacó que esta herramienta tiene el potencial de consolidarse como un mecanismo clave para fortalecer el tejido social, construir comunidad cívica y mejorar la calidad del sistema democrático.

“El Presupuesto Participativo enseña a la ciudadanía a colaborar, a detectar problemas comunes y soluciones acordadas, a generar convenciones, acuerdo y, sobre todo, diálogo, pero también a exigir cuentas y transparencia a las autoridades encargadas de ejecutar el presupuesto”, apuntó.