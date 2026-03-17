La plataforma digital del Instituto Electoral de la Ciudad de México centraliza herramientas, convocatorias y capacitaciones para facilitar la participación ciudadana en la capital

Con el objetivo de fomentar la democracia participativa, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó su nuevo micrositio digital exclusivo. Esta herramienta está diseñada para que los habitantes de la capital accedan, en un solo lugar, a toda la información relevante sobre la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

El portal ya se encuentra disponible para su consulta a través del enlace oficial: https://www.iecm.mx/www/sites/copaco_pp_2026/.

Todo sobre el Presupuesto Participativo 2026 y 2027

Dentro de la plataforma, los ciudadanos pueden encontrar apartados específicos para gestionar y entender el uso del recurso público en sus comunidades. Entre las funciones principales destacan:

Consulta de presupuesto: Revisión del recurso económico asignado a cada Unidad Territorial.

Revisión del recurso económico asignado a cada Unidad Territorial. Seguimiento de proyectos: Acceso al sistema para conocer los proyectos registrados y el estatus de su dictaminación.

Acceso al sistema para conocer los proyectos registrados y el estatus de su dictaminación. Guías prácticas: Información detallada sobre las etapas y convocatorias de este mecanismo.

Foto: Cortesía del IECM

Elección de las COPACO 2026: Registro y Normatividad

Para el fortalecimiento de los órganos de representación en colonias, barrios y pueblos, el micrositio ofrece una sección dedicada a la Elección de las COPACO 2026. En este espacio, los interesados pueden consultar:

El registro de candidaturas. La normativa jurídica aplicable. Detalles sobre la integración de estos órganos para el periodo 2026-2029.

Capacitación y Herramientas Digitales

El IECM ha integrado una robusta oferta académica y de asistencia técnica para asegurar que la ciudadanía esté preparada al momento de proponer o votar. El sitio incluye acceso a cursos como:

Introducción al Presupuesto Participativo en la CDMX.

Elaboración de Proyectos Comunitarios.

Aspectos principales de la Ley de Participación Ciudadana.

Foto: Cortesía del IECM

Dato relevante: El micrositio también incorpora detalles sobre el Sistema Electrónico por Internet (SEI), permitiendo que la participación no se limite a lo presencial, además de contar con recursos audiovisuales y secciones especializadas para los dictaminadores de proyectos.

Foto: Cortesía del IECM

Con esta iniciativa, el IECM reafirma su compromiso de acercar los ejercicios de participación a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de México, garantizando transparencia y acceso a la información en cada etapa del proceso.